Von Bienen, Gewürzen und Zeichentalent

Die Volkshochschule Bad Waldsee bietet auch in diesem Herbst wieder interessante Kurse und Veranstaltungen an. In den folgenden gibt es noch freie Plätze.

Imker im eigenen Hausgarten

So bietet Andreas Honisch vom Imkerverein den Kurs „Eigene Bienen im Garten ‐ wie geht das?“ an. Der Schnupperkurs entführt in die Welt der Honigbiene. In einem theoretischen Teil werden die wichtigsten Grundlagen der Bienenhaltung vermittelt, die notwendigen Gerätschaften gezeigt, Pflichten für Bienenhalter vorgestellt und mögliche Hilfestellungen bei Fragen und Problemen in der Praxis aufgezeigt. Es wird vermittelt, wie ein sinnvoller Start in die Bienenhaltung aussehen kann und worauf bei den vielen verschiedenen Kursangeboten für angehende Imker geachtet werden sollte. Nachmittags findet im Bienengarten in Bad Waldsee ein praktischer Teil statt, direkt an den Bienenstöcken. Dort haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, selbst in echte Bienenstöcke zu schauen und etwas Stockluft zu schnuppern. vhs, Raum 2 (erstes Obergeschoss) Klosterhof 2, Bad Waldsee. Samstag, 7. Oktober, von 10 bis 14 Uhr. Mit Anmeldung, (TN: 5‐25), Kosten: 20 Euro.

In die Welt der Gewürze entführt Nadja Peschek

In diesem Seminar lernt man verschiedene Gewürze und deren Wirkung auf den Organismus kennen. Jeder kann erleben, wie eine Speise durch Zugabe von passenden Gewürzen an Geschmack, Verträglichkeit und Bekömmlichkeit steigt. Die Wirkung von Gewürzen ist weit größer, als die stofflichen Komponenten erahnen lassen. Themen sind zum Bespiel der Unterschied zwischen Curry und Garam Masala, jeder stellt sein Curry und Garam Masala selbst her, jeder stellt sein Kaffee- oder Chaigewürz selbst her, was ist ein Ghee? Ghee selbst herstellen.Dieses Seminar ist an all jene gerichtet, die mehr über die Wirkungsweise von Gewürzen erfahren möchten. Sie erhalten die Grundlagen für ein Kochen, das Körper, Geist und Seele berührt. Wenn vorhanden, bitte einen Granitmörser mitbringen. Veranstaltungsort ist Reute Durlesbach Grundschule Küche, Friedenslinde 6. Termin ist Samstag, 14. Oktober, von 10 bis 16 Uhr. Mit Anmeldung, (TN: 5‐8), Kosten: 64 Euro.

Reparaturen im Haushalt

Wie man mit selbstgemachten Reparaturen noch Geld spart, lernt man in diesem Kurs. Was tun, wenn der Wasserhahn tropft, der Siphon verstopft ist oder Fenster und Türen nicht mehr richtig schließen? Wie hängt man Lampen auf oder Bilder an die Wand? Kratzer in Möbeln entfernen oder Silikonfugen erneuern; auch das sind Inhalte des Kurses. Alle Reparaturen werden ausführlich und verständlich erklärt (es sind keine Grundkenntnisse notwendig) und die benötigten Werkzeuge und Maschinen zur Verfügung gestellt. Anschließend können Reparaturen unter Anleitung selbstständig im Kurs ausprobiert werden. Realschule, Werkraum 2. Montag, 9. Oktober, von 18 bis 21 Uhr und Dienstag, 10. Oktober, von 18 bis 21 Uhr. Mit Anmeldung, (TN: 8‐10), Kosten: 70 Euro.

Zeichnen mit Frank Weggenmann

In diesem Kurs erlernt man die gesamte Grundlage des Zeichnens. Man erwirbt praktische Kenntnisse und zeichnet frei nach eigener Wahl. Dies kann Gegenständliches, Comic oder Portrait sein. Vorerfahrung oder Talent ist unbedingt notwendig? Weit gefehlt. Zeichnen ist wie Autofahren, man erlernt die Basis und wird von Mal zu Mal besser. Schritt für Schritt erlernt man die Techniken des Zeichnens. Der Dozent Frank Weggenmann wird individuell auf alle Kursteilnehmer eingehen. Im Fokus steht das Ausprobieren und Experimentieren. Gezeichnet wird mit Bleistift. Realschule, Raum 003, mittwochs, ab 11. Oktober, von 19 bis 20.30 Uhr, achtmal mit Anmeldung, (TN: 7‐12), Kosten: 72 Euro

Hans Grohe lädt wieder zu seinem Bildhauerkurs ein

Die Holzbildhauerei ein großer Reiz? Sich kreativ mit Holz auseinandersetzen? Hans Grohe begleitet Schritt für Schritt und die Ergebnisse sind erstaunlich! Technik, Werkzeugnutzung und Gestaltung werden besprochen und geübt. Der Dozent ist Holbildhauer und freier Künstler. Das Werkzeug und Holz bringt der Dozent mit. Das Holz wird nach Verbrauch direkt abgerechnet. Und zusätzlich werden 10 Euro Werkzeugumlage pro Person direkt bezogen. Realschule, Werkraum 2. Freitag, 13. Oktober, von 14 bis 17 Uhr, Samstag, 14. Oktober, von 10 bis 16 Uhr und Sonntag, 15. Oktober, von 10 bis 16 Uhr. Mit Anmeldung, (TN: 5‐10), Kosten: 131 Euro.