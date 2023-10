Volleyballerinnen der TG Bad Waldsee bleiben ohne Satzverlust

Die Volleyballerinnen der TG Bad Waldsee bleiben in der noch jungen Saison in der Oberliga ohne Satzverlust. Bei der SG Volley Alb Brenztal gewann die TG mit 3:0 (25:21, 25:8, 25:18). Die Gastgeber sind eine Spielgemeinschaft mehrerer Vereine im Brenztal auf der Schwäbischen Alb. Über die Relegation ist die SG in der vergangenen Saison in die Oberliga aufgestiegen und demnach ein noch unbekannter Gegner für Bad Waldsee.

Der Rhythmus fehlt zunächst

Nicht besonders glatt verlief der Start für die Schützlinge von TG-Trainer Simon Scheerer. Sowohl in der Annahme als auch in der Abwehr gelang es zunächst nicht, verwertbare Bälle in den Spielaufbau zu bekommen. Es fehlte an Abstimmung und Rhythmus mit der Folge eines satten Rückstandes.

Das Blatt wendete sich erst, als Zugang Linda Herkommer zum Aufschlag kam. Eine Serie harter und platzierter Bälle brachte Unordnung in die Reihen der Gastgeberinnen, während sich bei Bad Waldsee das spielerische Potenzial zeigte. Über gemeinsamen Kampf gewann die TG die Oberhand. Punkt um Punkt schmolz die bis dahin komfortable Führung der SG, die nicht mehr imstande war, eine geordnete Offensive zu starten. Nach einer gelungenen Aufschlagserie von Henriette Elsäßer gewann Bad Waldsee den Satz mit 25:21.

Eine Aufschlagserie zum überzeugenden Satzerfolg

Im zweiten Durchgang zeigte Bad Waldsee sein Können in allen Mannschaftsbereichen. Auffällig gute Blockaktionen bremsten die gegnerischen Angriffe aus, ergänzt durch eine aufmerksame Feldabwehr, die alle Bemühungen der SG zum Scheitern verurteilte. Wieder zeigte Henriette Elsäßer ihre Aufschlagkunst, die sie mit einer langen Serie zum 25:8-Satzgewinn krönte.

Nicht ganz so überzeugend verlief der dritte Satz aus TG-Sicht. Die Gastgeberinnen fanden nun besser zu ihrem Spiel zurück und hielten in langen, spannenden Ballwechseln erfolgreich dagegen. Erst zu Ende des Durchgangs setzte sich die TG dank ihrer Geschlossenheit und Angriffswucht durch. Mit 25:18 war für die TG das Ziel erreicht ‐ mit der Folge eines vorläufigen ersten Ranges in der allerdings noch nicht aussagekräftigen Oberligatabelle.

Mit Sicherheit aus einem anderen Kaliber besteht der nächste Gegner der TG. Am Sonntag (16 Uhr/Eugen-Bolz-Halle) geht es gegen den TSV Georgi Allianz Stuttgart.

TG: Graf, Weber, Bertsch, Röttger, Scheerer, Baer, Groner, H. Elsäßer, C. Elsäßer, Herkommer.