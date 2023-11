Volleyballer der TG Bad Waldsee verlieren den Anschluss

Die TG Bad Waldsee hat den erhofften Anschluss ins Mitteldrittel der Tabelle nicht geschafft. Beim alten Rivalen VfL Sindelfingen kassierte die Mannschaft um Trainerin Evi Müllerschön in der Volleyball-Regionalliga eine schmerzhafte Niederlage. Nach dem 1:3 (23:25, 25:22, 20:25, 19:25) in Sindelfingen hängen die Oberschwaben im unteren Tabellendrittel fest. Die nächsten Partien werden sehr schwer.

Manchmal erzählen Zahlen den Verlauf eines Spiels. So auch bei diesem Match: Viermal gelang es einem Team, den Vorsprung des Gegners einzuholen, um dann selbst die Sätze zu gewinnen. Den Gastgebern gelang es dreimal, der TG eben nur einmal.

Ein eigentlich Verletzter will unbedingt einen Satz spielen

Müllerschön hatte dem Vorschlag des Langzeitverletzten Kapitäns Marc Moosherr, der unbedingt einen Satz spielen wollte, entsprochen. In den Sätzen zwei bis vier wurde Moosherr wieder geschont. Lange Zeit gab es knappe Spielstände ‐ meistens bei leichten Vorsprüngen der Gastgeber. Dann gelang es dem VfL, eine gute Serie der TG zu durchbrechen, was zum Satzgewinn (25:23) führte.

Bereits zu diesem Zeitpunkt muss der TG klar geworden sein, wie das Spiel der Gastgeber läuft. In ihren Reihen stand schließlich Diagonalspieler Sven Metzger, der fast im Alleingang entscheidende Punkte holte. Metzger war in blendender Form und konnte von den relativ unkonzentrierten Blockspielern der TG zu keiner Phase gebremst werden. Müllerschön war klar, dass Metzger nur durch mannschaftliche Geschlossenheit in den Griff zu bekommen war. In diesem Sinne lautete dann auch ihre Ansprache in der ersten Satzpause. Erfolgreich, denn den zweiten Durchgang gewann Bad Waldsee.

Erst beim Tabellenführer, dann gegen den Tabellendritten

Deutlich klarer verliefen die restlichen Sätze. Meist führten die Gastgeber mit bis zu vier Punkten und waren in der Lage, diese knappen Vorsprünge ins Ziel zu bringen. Das gelang dem VfL im dritten Satz nach eher verhaltenem Verlauf, im vierten Satz jedoch umso klarer. Der Sieg des VfL war verdient, trotzdem war Müllerschön auf ihr geschwächtes Team stolz und sieht ohne Furcht den beiden nächsten Duellen gegen aktuelle Spitzenteams entgegen. Am Samstag (15 Uhr) spielt die TG beim Tabellenführer FT 1844 Freiburg II, am Samstag, 9. Dezember (19 Uhr), geht es zu Hause gegen den aktuellen Tabellendritten TSG Tübingen.