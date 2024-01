Volleyballer der TG Bad Waldsee schaffen einen Befreiungsschlag

Spürbar erleichtert und auch ein wenig stolz auf die Mannschaft und ihre Führungsarbeit hat sich Trainerin Evi Müllerschön nach dem überzeugenden Auftritt der TG Bad Waldsee nach dem Sieg gegen den USC Konstanz gezeigt. Die Oberschwaben gewannen zu Hause glatt mit 3:0 (25:17, 25:22, 25:22).

Der Einstand in dieses Match gegen die favorisierten Konstanzer erfolgte nach Maß. Über 11:7 und 16:10 stiegen die Bad Waldseer in die Partie ein. Die zwei fälligen Auszeiten des USC zeigten keine Wirkung - zu diesem Zeitpunkt etwas überraschend. Jedes Mal hatte Evi Müllerschön die richtige Antwort auf die entstandene Situation bereit. Es standen schließlich acht Satzbälle für die Gastgeber zu Buche. Den zweiten konnten sie zur Freude der Fans zum Satzergebnis von 25:17 verwandeln.

Eine Auszeit zur richtigen Zeit

Auch der zweite Durchgang begann ähnlich. Beizeiten sorgten die hoch engagierten Bad Waldseer für Klarheit, wer an diesem Tag Herr im Hause sein sollte. Der zwischenzeitliche Drei-Punkte-Vorsprung der TG schmolz jedoch in der Folge, weil sich der in der Tabelle einige Plätze vor der TG platzierte Universitätssportclub seines Könnens besann und seinerseits die Initiative übernahm.

Kurzzeitig deutete sich ein anderer Spielverlauf an, als die Bad Waldseer Fans erhofft hatten. Die von Müllerschön beantragte Auszeit beim 15:15 trug jedoch Früchte, denn die TG erkämpfte sich daraufhin einen klaren Vorsprung, den sie mit fünf Punkten in Serie vorentscheidend zum 21:18 ausbaute. Die Gäste waren zwar nicht willens, den Durchgang schon aufzugeben und arbeiteten sich noch einmal auf einen Zähler heran. Zum Satzende standen aber für die TG drei Satzbälle an, von denen die an diesem Tag nervenstark wirkenden Müllerschön-Schützlinge den zweiten zum 25:22 verwandelten.

Mittelblocker wird zum besten Spieler gewählt

Auch der dritte Durchgang stand ganz im Zeichen der gastgebenden TG. Immer wieder gelang es der Mannschaft, mehrere Punkte in Serie zu erzielen. Nur zur Satzmitte verringerte sich der Abstand, als der USC kurzzeitig auftrumpfte und seinerseits zum Ausgleich kam. Die TG konterte umgehend und kam schließlich bei 24:21 zu drei weiteren Satz- und damit Matchbällen. Und auch im dritten Satz gelang im zweiten Anlauf der Satzerfolg, lautstark umjubelt vom treuen Bad Waldseer Volleyballpublikum.

Während auf der Gästeseite Zuspieler Nicolas Hornikel zum MVP gewählt wurde, kam diese Ehre bei der TG erstmals auf Mittelblocker Simon Bergmann zu. Dieser hatte sich durch „ein wahres Angriffsfeuerwerk“, so Evi Müllerschön, auf sich aufmerksam gemacht. Müllerschön sprach nach dem Spiel von einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Herausragend sei die Gegenwehr bei gegnerischen Angriffen und Führungen erfolgt, der Kampfgeist sei vorbildlich, auch die Körpersprache der Mannschaft in Bedrängnis immer positiv gewesen.

Es folgt ein weiteres Heimspiel

Der Blick auf die Tabelle war für TG-Fans schon mal bedeutend schmerzhafter. Nach diesem Spieltag belegen die Oberschwaben immerhin Rang sechs. Bei der Enge der Tabelle ist es für eine Entwarnung allerdings zu früh. Am Samstag (19 Uhr/Sporthalle der Eugen-Bolz-Schule) sollen gegen den abstiegsgefährdeten VfB Ulm drei Punkte dazukommen.

TG: Bergmann, Bloching, Diakow, Eisele, Halder, Knaus, Moosherr, Paul, Penner, Scheerer.