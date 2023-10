Volleyballer der TG Bad Waldsee erleben eine Enttäuschung

Mit einem 2:3 (23:25, 25:20, 25:19, 22:25, 12:15) haben die Volleyballer der TG Bad Waldsee in der Regionalliga wichtige Punkte gegen den SV Kappelrodeck abgegeben. Die Mannschaft von Trainerin Evi Müllerschön machte zu viele unnötige Fehler ‐ im Aufschlag gab es zudem einige Schwächen zu registrieren. So kam es zur vermeidbaren dritten Saisonniederlage. Zum zweiten Mal verloren die Bad Waldseer in eigener Halle mit 2:3.

Die Sätze zwei und drei gehen an Bad Waldsee

Die Gemeinde Kappelrodeck liegt etwa 60 Kilometer nördlich von Offenburg, ist einer jener Volleyballstützpunkte, die gute Spieler aus der Region zusammenführen können. Freilich bedeutet die TG Bad Waldsee für die Gäste die weiteste Entfernung in dieser Saison. Immerhin knapp drei Stunden Fahrzeit steckte in den Knochen der Nordschwarzwälder. Was man ihnen allerdings kaum anmerkte. Lange Zeit spielte sich das Match im ersten Satz auf mäßigem Niveau ab, ausgeglichen zunächst, dann ab Satzmitte mit dem besseren Ende für die Gäste.

Bad Waldsees Trainerin Evi Müllerschön hatte offensichtlich ihre Konsequenzen aus dem Satzverlauf gezogen, denn im zweiten Durchgang spielte ihre Mannschaft wie ausgewechselt. Lange vermisste Schnellangriffe über die Mitte, sowohl vom jungen Simon Bergmann als auch von Routinier Marc Moosherr, sorgten zunächst für einen klaren Spielverlauf im zweiten Satz. Mit 14:9 lagen die Gastgeber in Front, als sie unvermittelt einbrachen. Eine Situation, die in diesem etwas seltsam verlaufenen Spiel immer wieder vorkommen sollte.

Littmann mit krachenden Schmetterbällen

Kappelrodeck gelang durch engagiertem Kampf der Ausgleich zum 16:16. Ernste Worte der TG-Trainerin rüttelten die Mannschaft auf, die den zweiten Satz dann doch mit 25:20 für sich entschied. Auffällig zeigte sich dabei Diagonalangreifer Lennart Littmann, der reihenweise mittels krachender Schmetterbälle sein Team in Front gebracht hatte.

Im dritten Satz führte die TG von Anfang an. Mittels kluger und platzierter Aufschläge gerieten die Gäste gehörig unter Druck, ein erfolgversprechender Spielaufbau gelang Kappelrodeck in dieser Phase nicht. Nicht nur die Mitte des Bad Waldseer Angriffs, sondern nun auch beide Außenangreifer, Kirill Penner und Stephan Diakow, machten mit krachenden Angriffsbällen auf sich aufmerksam. Die clevere Ballverteilung des routinierten Zuspielers Simon Scheerer tat sein Übriges zum nunmehr aus Bad Waldseer Sicht beruhigenden Spielverlaufs. Der dritte Satz war für die TG fast eine Formsache, weil die Abläufe im Spielaufbau zur Freude der Fans allesamt klappten (25:19).

Bad Waldsee vergibt den Sieg leichtfertig

Jetzt schien es so, als habe die TG den Gegner im Griff ‐ letztlich sprachen die größere Routine sowie auch die Fehlerzahl beider Teams eine einseitige Sprache. Weit in den vierten Durchgang hinein spielte die TG ihre Überlegenheit aus, konnte dabei allerdings den etwas knappen Vorsprung nicht ausbauen. Leichtsinn und Übermut schlichen sich bei den Bad Waldseern ein. Fast hatte man den Eindruck, es handele sich um fehlende Konzentration und Ernsthaftigkeit. Entscheidend war, dass dies bei den Gäste überhaupt nicht der Fall war: Kappelrodeck roch seine unerwartete Chance und zerstörte mittels großen Einsatzes den sicher geglaubten Satzgewinn der TG. Riesiger Jubel herrschte bei den Gästen, als der Satzgewinn (25:22) entschieden war. Bemerkenswert war, wie sich die Gäste selbst motivierten und mit Frische und Begeisterung das Heft des Handelns in die Hand nahmen.

Damit lag das Momentum dieses denkwürdigen Spiels wieder klar bei Kappelrodeck. Der Tiebreak fand zunächst keinen klaren Verlauf, erst nach dem letzten Wechsel zum 8:8 riss der Faden bei den Gastgebern, die gegen die körperliche Wucht und mentale Kraft der Gäste nicht mehr zu ihrem Spiel fanden. Die vielen unnötigen Fehler in unschönem Verbund mit der nunmehr augenfälligen Aufschlagschwäche einiger Routiniers taten ein Übriges. Überraschend, am Ende aber verdient nahmen die Schwarzwälder zwei wichtige Punkte mit auf ihre lange Heimreise.

Das Aufgebot der TG: Andreas Beck, Marc Moosherr, Simon Bergmann, Simon Scheerer, Nico Bloching, Stephan Diakow, Lennart Littmann, Salomo Halder und Robin Cronau.