VHS Bad Waldsee startet ins neue Jahr

Die Volkshochschule (VHS) Bad Waldsee hat in den ersten Monaten des Jahres einiges zu bieten.

Eine Kunstfahrt nach München lädt ins Lenbachhaus ein. Joseph Mallord William Turner gilt laut Pressemitteilung bis heute als Erneuerer und Vorreiter der Moderne. In seinen Bildern entfalte die Farbe eine bis dahin ungesehene Freiheit. Schon früh begann er, die Möglichkeiten der Landschaftsmalerei zu erkunden sowohl im Studium berühmter Vorbilder wie in der direkten Auseinandersetzung mit der Umwelt. Er experimentierte mit den Konventionen der Gattung, integrierte Naturwissenschaften, Mythos, Geschichte und Zeitgeschehen. Zunehmend verschob er die Grenzen des Darstellbaren. Bald lösten sich seine Werke so deutlich von der anschaulichen Natur, dass sie in ihrer Reduktion auf Farbe, Licht und Atmosphäre die abbildende Funktion des Bildes in Frage stellten. Darin verblüfften und provozierten sie die Zeitgenossen. Start und Ziel ist der Bahnhof Kißlegg. Termin ist Mittwoch, 14. Februar, mit Anmeldung. Die Fahrt kostet 66 Euro.

Line Dance für Senioren 60+

Wer mit viel Freude und einem Hüftschwung ins Jahr starten will ist beim „Line Dance für Senioren 60+“ im richtigen Kurs. Frauen und Männer tanzen neben- und hintereinander in Reihen und Linien. Der Tanz zeichnet sich dadurch aus, dass kein Tanzpartner benötigt wird. Die meist kurzen Choreografien auf Country-Musik, Rock-Pop bis hin zum Walzer und Tango fördern die Merkfähigkeit, die Koordination, die Konzentration und schulen das Gleichgewicht. Sie erhalten Ihre Beweglichkeit und erhöhen die körperliche Fitness. In kurzen Sequenzen werden die Schrittfolgen vorgetanzt und geübt. Das Lerntempo wird an die Gruppe angepasst. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Der Kurs startet am Montag, 19. Februar, 10 bis 11 Uhr und kostet 72 Euro.

Spanischkurs für Anfänger

Jetzt schon bereit machen für den Sommerurlaub? Das kann man im Spanischkurs für Anfänger. Mit einem modernen Buch tauchen wir in die schöne spanische und lateinamerikanische Welt ein. Der Kurs beginnt am 19. Februar, immer montags von 17.30 bis 19 Uhr und kostet 141 Euro.

Strong Nation

High-Intensity-Intervall-Training wird bei Strong Nation geboten. Die Kursstunde ist so aufgeteilt, dass sich Tempo und Intensität kontinuierlich steigern. Zum Unterrichtsende folgen Kräftigungsübungen für Bauch, Rücken und Arme. Ein hoch intensives Training, bei dem unabhängig von Alter, Geschlecht oder Kondition alles trainiert wird: Eigengewicht, Muskelaufbau, Kardio- und Plyometrie. Der Kurs findet immer mittwochs von 18 bis 19 Uhr statt und kostet 94 Euro.

Vortrag über Christine de Pizan

Christine de Pizan - Mutter, Schriftstellerin und erste Feministin: Monika Küble stellt diese Frau und ihre Zeit vor. Christine de Pizan lebte zu Beginn des 15. Jahrhunderts in Paris, zur Zeit des Hundertjährigen Krieges. Früh verlor sie ihren Mann und musste sich als Frau allein in einer Männergesellschaft behaupten. Um ihre Familie zu versorgen, begann sie zu schreiben, und dies mit großem Erfolg. Klug, besonnen und humorvoll kommentierte sie die Ereignisse ihrer Zeit und setzte sich für die Rechte von Frauen ein. Um Anmeldung wird gebeten. Der Vortrag findet am Freitag 23. Februar von 18.30 bis 20 Uhr statt und kostet 16 Euro.

