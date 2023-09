Verstärkte TG Bad Waldsee hat viel vor

Die neue Volleyballsaison steht in den Startlöchern. Sowohl die Spielerinnen der TG Bad Waldsee in der Oberliga als auch ihre TG-Kollegen in der Regionalliga wollen gut abschneiden. In beiden Teams gibt es personelle Veränderungen ‐ bei den Trainern hat sich nichts geändert.

Frauen-Oberliga: TG Bad Waldsee ‐ Stützpunkt ARGE VLW

Durch die Hinzunahme einer Stützpunktmannschaft sind es in der Oberligasaison 2023/24 elf Teams. Stützpunktteams sind Kadermannschaften, die sich die nötige Wettkampfhärte und Spielpraxis in hohen Ligen aneignen wollen. In der Regel tun sich die Nachwuchsspielerinnen zu Beginn einer Saison schwerer. Dies scheint ein Pluspunkt für die TG Bad Waldsee zu sein ‐ denn der erste Gegner dieser Saison ist am Dienstag, 3. Oktober (14 Uhr, Eugen-Bolz-Halle) der Stützpunkt ARGE VLW. „Ein Platz im vorderen Drittel der Tabelle sollte es schon sein“, meint der TG-Trainer Simon Scheerer. „Wir wollen, bei Licht gesehen, jedes Spiel gewinnen.“

In Linda Herkommer ist eine gestandene Drittligaspielerin zum Team gestoßen. Damit wird sich die Annahme der Mannschaft nochmals verbessern und der Angriff auf der Außenposition durchschlagskräftiger werden. Klara Röttger stößt nach längerem USA-Aufenthalt als Diagonalangreiferin zum Team und ist mit Sybille Bosch aus der eigenen Jugend eine spürbare Verstärkung. „Wir wollen in allen Spielen mithalten und den Gegnerinnen auf Augenhöhe begegnen“, sagt Scheerer. Co-Trainer ist Axel Bloching.

Männer-Regionalliga: TSV G.A. Stuttgart ‐ TG Bad Waldsee

Bei der TG Bad Waldsee sticht das Karriereende des langjährigen Kapitäns Pirmin Dewor ins Auge. Doch die langjährige Trainerin Evi Müllerschön hat dafür Lösungen gefunden. Die Angriffslast können Lennart Littmann sowie der Rückkehrer und frühere Mittelblocker Tim Knaus übernehmen. Knaus soll laut Müllerschön der Hauptangreifer werden. Weitere Zugänge sind Simon Bergmann (Mittelblocker) sowie der beim VfB Friedrichshafen ausgebildete und nach fünf Jahren Pause wieder spielende Nico Bloching.

Die Qualität des TG-Kaders sieht etwas erfreulicher als im Vorjahr aus. Damals lautete Müllerschöns Saisonziel Klassenerhalt, für die neue Saison ist ein Platz im sicheren Mittelfeld das Ziel. „Mit den Neuen kann ich variabler arbeiten. Wir sind spielfähiger geworden“, sagt Müllerschön. Neuer Kapitän ist Marc Moosherr. „Es ist mir ein Anliegen, in meine Mitspieler hineinzuhören und sie mitzureißen.“ Los geht es für die TG am Sonntag (16 Uhr) beim TSV G.A. Stuttgart.