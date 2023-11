Verlässliche Kommunikation zum Wohle der Kinder

In Bad Waldsee gibt es 13 Kindertagesstätten und vier Grundschulen. Sie alle und auch die Eltern der dort betreuten Kinder sind beteiligt, wenn am 22. November der erste Impulstag „1+1=3“ in der Durlesbachhalle in Reute veranstaltet wird. Warum die Rechnung trotz der kryptischen Formel 1+1=3 aufgeht, haben die beteiligten Impulsgeber Schwäbische.de erläutert.

Am Tisch sitzen Frank Wiest, Geschäftsführender Schulleiter der Bad Waldseer Schulen, Thomas Bucher, Pfarrer der Seelsorgeeinheit Bad Waldsee, Christoph Liebmann, Fachbereichsleiter Schulen, Bildung und Betreuung der großen Kreisstadt Bad Waldsee, und Katja Kansteiner, Professorin im Fachbereich Schulpädagogik an der PH Weingarten.

Kompetenzen im Interesse der Kinder bündeln

Geballte Kompetenz, die es sich zum Ziel gesetzt hat, den Übergang von einer Bildungseinrichtung zur nächsten für das Kind zu optimieren und gemeinsam mit den Eltern im Schulterschluss Kompetenzen im Interesse der Kinder zu bündeln.

Ein Kind agiert im Alter zwischen vier und acht Jahren mit Erwachsenen in unterschiedlichen Situationen und Organisationen. Es trifft auf ganz unterschiedliche Kommunikationsstile von Erzieherinnen, Grundschullehrern und Erwachsenen im Familienkreis. Nicht gerade eine einfache Situation für das Kind, in der es vom Kleinkind zum Schüler wird.

Frage „Wo steht das Kind?“ im Mittelpunkt

Zwischen Kindertagesstätten und Grundschulen gab es deshalb schon immer Kooperationen, um Eltern und Kinder auf dem Weg zur Einschulung zu begleiten. Noch vor 20 Jahren habe man in diesem Zusammenhang von der Schulfähigkeit des Kindes gesprochen, erinnert sich Liebmann. Inzwischen stehe aber zentral die Frage „Wo steht das Kind?“ im Mittelpunkt, erläutert Professorin Kansteiner und verweist auf fließende Übergänge und Konzepte zur flexiblen Einschulung.

Diese Fragen sind jedoch nicht nur in den Kindertagesstätten von Bedeutung, sondern genauso im Grundschulbereich. Es ergibt sich ein enormes Potenzial für einen gemeinsamen Austausch der Fachkräfte. Eine Idee, die Wiest schon seit vielen Jahren umtreibt. Einen engagierten Mitstreiter hat er dann mit Bucher gefunden, der Feuer und Flamme ist, die vorhandenen Prozesse und Strukturen weiter zu verbessern, „damit für das Kind was Gutes heraus kommt“.

Workshop fand im Oktober statt

Konkret wurde die Idee dann im Oktober, als es gelang mit Vertretern aller Einrichtungen einen Workshop durchzuführen. Als Ergebnis des Workshops bildete sich dann eine Steuerungsgruppe für die nächsten Schritte. Ein prägendes Erlebnis dieses Workshops war für alle Beteiligten der Bau einer Da Vinci Brücke. Das Aha-Erlebnis bestand darin, dass aus lauter gleichlangen Holzbalken ohne Nagel, Leim oder Schnur ein tragfähiges Brückenbauwerk errichtet werden kann, das ausreichend Tragkraft für einen Mensch besaß.

Dieses Experiment zeigte den Workshopteilnehmern aber auch, dass jeder Einzelne ein unverzichtbarer Teil ist, wenn man gemeinsam ein Ziel hat. Ein Leitgedanke, der sich nun auch im Konzept des Impulstages „1+1=3“ niedergeschlagen hat. Der Tag gliedert sich in zwei Bereiche. Bereits am Nachmittag kommen die Fachkräfte aller Waldseer Kindertagesstätten und Grundschulen zusammen und am Abend dann die Eltern, um Neues darüber zu erfahren, wie ein Kind verlässliche Kommunikation mit Erwachsenen erlebt.

Kommunikation mit Kindern wirkt sich auf Lernerfolge aus

Kansteiner übernimmt jeweils eine bedeutende Rolle, da sie zusammen mit Professorin Dr. Simone Lehr den Impulstag moderieren und gestalten wird. So kommen Erkenntnisse aus Wissenschaft und Forschung direkt zu den Praktikern. Die Kommunikation mit dem Kind sei gerade ein großes Thema in den pädagogischen Wissenschaften.

Neue Erkenntnisse können Mikroprozesse in Gang setzen, die für die Entwicklung der Kinder und für die Lernerfolge von Bedeutung sind, erklärt Kansteiner. Das Ziel ist deshalb, dass die erwachsenen Kindpartner, egal welche, ein Feld schaffen, in dem verlässliche Kommunikation und Interaktion für das Kind möglich ist.

Bucher erklärt, dass bis dato die Mitarbeiter auf unterschiedliche Fortbildungen gegangen sind.

Mit dem Format 1+1=3 holen wir jetzt das Knowhow der Pädagogischen Hochschule nach Bad Waldsee ‐ und zwar für alle Akteure gleichzeitig. Thomas Bucher

Das offizielle Thema für den Impulstag am 22. November in der Durlesbachhalle lautet: „Qualität gemeinsam denken ‐ Interaktion als Schlüssel zur durchgängigen Bildung in Familie, Kindertagesstätte und Grundschule“.

Die Zielgruppen werden mit Einladungsschreiben eingeladen. In den darauf folgenden Monaten bis zum Ende des Schuljahres erhalten die Teilnehmer einen Newsletter mit Reflexionen über neue Erkenntnisse aus der Wissenschaft und mit Ideen sowie Ermutigungen aus der Impulsveranstaltung. Die Gesprächspartner freuen sich auf die Premiere des neuen Konzepts mit vielen Teilnehmern, denen eine gute Entwicklung der Kinder und ein Lernerfolg wichtig sind.