Bad Waldsee

Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad

Bad Waldsee / Lesedauer: 1 min

Sachschaden in Höhe von rund 8. 500 Euro und eine leicht verletzte Person sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Donnerstagabend gegen 19 Uhr in der Frauenbergstraße auf Höhe der dortigen Tankstelle ereignet hat.