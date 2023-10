Unternehmerforum hält nun Ausschau nach einem Manager

Bei der Mitgliederversammlung des Unternehmerforums Bad Waldsee standen zwei große Themen im Fokus. Zum einen kann nach dem jüngsten Gemeinderatsbeschluss aktiv nach einem „Forumsmanager“ Ausschau gehalten werden.

Ein einstimmiger Beschluss der Gemeinderäte beinhaltete, anstelle der bisherigen Förderung in Höhe von jährlich 12.000 Euro nun zusätzliche 24.000 Euro an Personalkosten für eine Halbtagesstelle des Forums zu übernehmen.

Als weiteres wichtiges Thema stand die diesjährige Weihnachtsdekoration zur Debatte. Eine Christbaumkerze aus deutschem Baustahl kann über das Unternehmerforum erworben werden.

„Und ewig ruft der Fachkräftemangel“

Vorsitzende Ingrid Wölflingseder freute sich über einen vollen Seminarraum im „Landgasthof Kreuz“ in Mattenhaus. Sie berichtete über regelmäßige Vorstandssitzungen des Unternehmerforums alle zwei Monate. Zum angebotenen Unternehmer-Frühstück nahmen sich im besten Fall sechs Personen die nötige Zeit. Sehr gut besucht war der Vortrag „Fachkräftegewinnung ‐ und ewig ruft der Fachkräftemangel“ von Florian Schoof.

Für die Kosten des Kultursonntags mit verkaufsoffenem Sonntag bei bestem Wetter bis um 17 Uhr stellte der Verein allen Nichtmitgliedern erstmals einen Unkostenbeitrag in Höhe von 50 Euro in Rechnung. Obwohl hier kein Rechtsgrund bestand, haben immerhin neun von siebzehn Betroffenen sich mit einer Bezahlung solidarisch gezeigt.

Verkaufsoffener Sonntag war ein Erfolg

Trotz der Absage der Ruderregatta war der zweite verkaufsoffene Sonntag im September ein Volltreffer. Nach der Gewerbeschau im Industriegebiet Nord/Wasserstall am Wochenende geht es sofort weiter mit den Vorbereitungen für die lange Einkaufsnacht anlässlich des Weihnachtsmarktes auf der Hochstatt.

Der Kassenbericht von Sylvia Spies zeigte einen ausgeglichen Jahreshaushalt. Bei den Mitgliedsbeiträgen war ein starker Mitgliederzuwachs seit der Umfirmierung des HGV zum Unternehmerforum erkennbar. So vereinen sich heute fast 100 Mitglieder aus den Bereichen Industrie, Handel, Handwerk, Gastronomie und Hotellerie, Landwirtschaft oder Dienstleistung zu einem wirksamen Sprachrohr der Großen Kreisstadt.

„Waldsee-Gutscheine“ sind sehr begehrt

Sehr begehrt zeigen sich die „Waldsee-Gutscheine“, hier sei innerhalb von zwei Jahren eine Steigerung von über 150 Prozent belegt. Nach dem Kassenprüfbericht von Hubert Schirmer und Eugen Zwerger konnte Stefan Senko eine einstimmig erteilte Entlastung für die Vorstandschaft konstatieren.

Nach langer Amtszeit stellte Markus Fürst sein Amt als Schriftführer zur Verfügung. Zu seinem Nachfolger wurde Rolf Angerer, Geschäftsführer der Firma Scheffold, gewählt. Obwohl in Aulendorf wohnend, freut sich der geborene Waldseer seit eineinhalb Jahren um seine Aufgaben in der Kurstadt. Alexander Herkenroth stellte im Anschluss die Neukonzeption „Forumsmanager“ vor.

Neue Weihnachtsdekoration

Mit Spannung wurde das Thema von Maikel Auer „Einheitliche Weihnachtsdekoration“ für Bad Waldsee erwartet. Nachdem im vergangenen Jahr die Baumschule Scheerer große Thuja-Pflanzen in Kunststoffgefäßen für eine besondere weihnachtliche Stimmung zur Verfügung stellte, kann diese Art der Dekoration in diesem Jahr nicht mehr präsentiert werden. Gründe dafür liegen insbesondere im hohen Arbeitsaufwand für den Transport und dem allgemeinen Mitarbeitermangel.

So konnte Rolf Angerer über seine schon weit gediehenen Pläne berichten. Für eine einheitliche Weihnachtsdekoration hat er eine Christbaumkerze aus deutschem Stahl kreiert. Die Produktion/Fertigung erfolgt in Bad Waldsee-Wasserstall. Es gibt mehrere Gestaltungsmöglichkeiten. So ist die obere Flamme abnehmbar, auch eine Lackierung ist möglich.

Die Deko-Kerze kann sowohl im Innen- wie auch im Außenbereich verwendet werden. Durch eine Beschwerungsmöglichkeit ist sie standfest und birgt keine Verletzungsgefahr. Der Preis liegt bei einer Höhe von 2,20 Meter bei 139 Euro, die kleinere Variante mit einer Höhe von 1,20 Meter kostet 119 Euro. Auf diese Preise gewährt das Unternehmerforum allen Mitgliedern einen jeweiligen Nachlass von 30 Euro. Die Zufuhr ist für Mitglieder kostenfrei, ansonsten werden 10 Euro berechnet.