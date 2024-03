Ein regelmäßiges und verlässliches Unternehmerfrühstück möchte der Waldseer Unternehmenscoach Dominik Souard ins Leben rufen. Premiere ist am Donnerstag, 14. März, um 10 Uhr in Bad Waldsee.

In den vergangenen Jahren war der ehemalige Buchhändler beruflich viel in Ravensburg tätig. Dort lernte er die BNI-Treffen kennen. BNI steht für Business Network International und bringt regionale Geschäftsleute, Unternehmer, Selbstständige und Freiberufler zusammen. Während regelmäßiger wöchentlicher Frühstückstreffen wird dabei genetzwerkt „und miteinander gearbeitet“, wie Souard betont und ergänzt: „Da geht richtig was voran.“

Teure Mitgliedschaft, die sich laut Souard auszahlt

Innerhalb des Netzwerks könnten alle voneinander profitieren und sich gegenseitig unterstützen. Eine Mitgliedschaft beim BNI ist aber nicht ganz billig. 1200 Euro fallen dafür jährlich an, wie Souard berichtet. „Das ist aus meiner Sicht eine Marketingausgabe, weil man auf ein funktionierendes Netzwerk zurückgreifen kann“, so der 56-Jährige.

Nun will Souard auch in Waldsee ein regelmäßiges BNI-Treffen etablieren. Auftakt ist am 14. März. „Ich war in Ravensburg begeistert davon und möchte es jetzt gerne in meiner Heimatstadt in Bad Waldsee initiieren.“ Das Treffen stelle keine Konkurrenz zum bestehenden Unternehmerforum dar. Bei den Vorsitzenden habe Souard sein Unternehmerfrühstück auch schon angekündigt, ebenso bei der Stadt. „Da können richtig viele neue Kontakte entstehen und darauf freue ich mich“, erklärt der ehemalige Waldseer Stadtrat.

Eine Anmeldung für das erste Treffen ist zwingend erforderlich bis Mittwoch, 13. März, per Telefon 0162/3712553 oder E-Mail [email protected]