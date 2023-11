Bad Waldsee

Unter Drogen hinterm Steuer

Bad Waldsee / Lesedauer: 1 min

Mehrere Anzeigen kommen auf einen 45-Jährigen zu, den Polizeibeamte laut Polizeibericht am Donnerstag gegen 21 Uhr im Stadtgebiet am Steuer seines Wagens kontrolliert haben. Da die Polizisten bei dem Mann deutliche Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss feststellten, ordneten sie eine Blutentnahme an.

Veröffentlicht: 10.11.2023, 14:58 Von: sz