Bad Waldsee

Unplaqued Prochecked spielt im Ratskeller

Bad Waldsee / Lesedauer: 1 min

Die Musiker von Unplaqued Prochecked geben ein Konzert in Bad Waldsee. (Foto: Ingo Rack )

In Bad Waldsee findet am Samstag, 4. November, wieder die Musiknacht „Rock in Town“ statt, bei der sechs Bands in sechs Waldseer Kneipen auftreten.

Veröffentlicht: 30.10.2023, 14:59 Von: sz