Interessante Fragen zu den Themen Klima, Verkehr und Bauen sind in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik (AUT) an die Stadtspitze gestellt worden. Ein Überblick.

Jörg Kirn interessierte sich für den städtischen Klimaschutzbericht, der auf der Homepage der Stadt zu finden ist. „Ich vermisse Infos, wie weit wir auf unserem Reduktionspfad schon gekommen sind“, merkte der Grünen-Stadtrat an und fragte, was in diesem Bericht eigentlich dargestellt werden soll. Oberbürgermeister Matthias Henne signalisierte, dass die Stadträte hierzu gerne Anforderungen definieren dürfen. Kirn nickte und kam auf das nächste Thema zu sprechen.

Verkehr wird von Baustellen behindert

Wie er feststellte, gebe es private Bauvorhaben, die „den allgemeinen Verkehrsraum üppig nutzen“ und dadurch den Verkehrsfluss behindern. „Das ist unglücklich gelöst“, so Kirn. Als Beispiele nannte er Verkehrsbehinderungen in der Friedhofstraße, im Rotkreuzweg oder im Eschle. Er fragte nach, ob die beengten und unfallträchtigen Verkehrssituationen anders gelöst werden können. Bürgermeisterin Monika Ludy schilderte das Vorgehen. Demnach müssten die Verantwortlichen eine Erlaubnis beim Ordnungsamt einholen. „Bei der Genehmigung werden sie darauf hingewiesen, dass die Flächen schnellstmöglich wieder freigegeben werden müssen“, so Ludy.

Die Kritik an den Bauherren

Edmund Jehle (CDU) machte sich für alle Bauherren und Handwerker stark: „Wenn man verdichtetes Bauen will, muss man den Kran irgendwo aufstellen und das tolerieren.“ Kirn verdeutlichte, dass seine Kritik nicht gegen die Bauarbeiter gehe, sondern gegen die Bauherren, die Rücksicht auf den Verkehr nehmen sollten. „Das machen nicht die Bauherren. Entweder sind Architekten oder Unternehmen dafür verantwortlich“, so Jehle. OB Henne zeigte abschließend auf, dass es um ein gutes Miteinander gehe und alle Seiten dazu beitragen sollten, diese Herausforderung bestmöglich zu meistern.