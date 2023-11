Drittes Mystery-Game im Steinacher Ried

56 Kinder und Erwachsene wuselten auf verschlungenen Pfaden durch das Steinacher Ried, stets auf der Suche nach kleinen Hinweisen, die geeignet waren, die ungeklärten Rätsel im Moor zu lösen.

Dass es kurz vor Halloween auch ein bisschen gruselte, war natürlich kein Zufall. Die Initiative One Health Bad Waldsee hatte zur dritten Auflage ihres Mystery-Game geladen. Spielerisch werden Zusammenhänge zwischen Gesundheit und schützenswertem Ökosystem erfahren. Ein Kernziel der Initiative One Health, das alle Altersgruppen vom Kind bis zum Großvater im Visier hat.

Prof. Wollgras und das verlorene Gedächtnis

Ausgestattet mit festen Wanderschuhen, funktionaler Kleidung und einer Taschenlampe treffen die Teilnehmer auf dem Riedparkplatz in Steinach ein. Claudia Siegele, Leiterin der Bad Waldseer Geschäftsstelle One Health an der Bauernschule, begrüßt die Teilnehmer, teilt diese in Teams ein und ‐ ganz wichtig ‐ erläutert das zu lösende Rätsel.

Es dreht sich um den Naturforscher Prof. Wollgras, der während eines Riedspaziergangs sein Gedächtnis verloren hat. In der Tat, etwas verwirrt und hilflos schaut der Statist schon drein, der an diesem Nachmittag in die Rolle des Professors geschlüpft ist und die Teams auffordert, intensiv im Moor zu suchen.

Jetzt wird es ernst für die Gruppe

Als erstes zieht die gesamte Gruppe auf schmalen Pfaden bis zur Brennnesselwiese. Jetzt wird es ernst. Siegele verteilt an jedes Team ein sogenanntes Carepaket. Es enthält eine ausführliche Spielanleitung und diverse Gegenstände, deren Sinn und Zweck sich noch nicht erschließen. Unterstützt wird Siegele von der Studentin Simone Stechele und von der Naturpädagogin und Moorführerin Petra Wolz. Wolz und Siegele waren übrigens im Hinblick auf das bevorstehende Halloween als leibhaftige Moorhexen gekleidet ‐ mit großem Hexenhut und phantasievoller Kleidung.

Im Abstand von fünf Minuten werden nun die Teams auf dem schmalen Pfad der Schrättele Hex ins Moor geschickt. In den Teams gilt es zunächst einmal interne Strukturen zu entwickeln. Wer sucht den Weg, wer hat die Aufgabe im Blick, wer dokumentiert Ergebnisse ‐ es war eine lebhafte Startphase, bis die erste Station erreicht ist. Die Zutaten für einen Verwandlungszauber sollten bestimmt werden und an einem kahlen Rehbockschädel galt es die Anzahl der Backenzähne zu bestimmen. Vielleicht ein kleiner Ekelfaktor, weshalb ein aufgewecktes Mädchen vorschlägt: „Sollen wir das nicht einfach googlen?“.

Zutaten für das Zauberelexier finden

An weiteren Stationen gibt es Zutaten für das Zauberelixier. Tiere und Pflanzen des Teufels sollen entdeckt werden und die Moorhexe ‐ alias Wolz ‐ glänzt mit vielen spannenden Details rund um das Leben der Höllenotter, des Riedteufels, des Teufelsabbiss, des Hexenkrauts und diverser fleischfressender Pflanzen ‐ und alle leben sie im Steinacher Ried.

Die Sonne verschwindet so langsam hinter den Bäumen und der Pfad führt entlang des nassen Hochmoors. Einer der schönsten Abschnitte. Richtig gruselig wird’s an einem alten Torfstich. Neben einem aufwändig dekorierten Friedhofszenario gilt es mit Spaten und kleiner Handschaufel das letzte Geheimnis zu lüften.

Teams tragen Gedichte vor

Aus den gefundenen Begriffen „Moor, Vielfalt, Klima, Schutz, Zukunft und Natur“ gilt es ein Gedicht zu schreiben, damit sich Professor Wollgras wieder an sein verlorenes Gedächtnis erinnern kann. Auf einer großen Freifläche ‐ dem toten Moor ‐ haben die Teams ihre Gedichte vorgetragen, es gab Glühwein, Punsch und Fledermauskekse und ein mystisches Szenario mit vielen Rübengeister ‐ Oberschwaben brauchen keine Kürbisse, traditionell gibt es die Rübengeister, die auch gruselig geschnitzt werden.

Inzwischen wird es dunkel und die Teilnehmer sind begeistert von Mystery Game im Moor. Stefan aus Erlangen und Matthias aus Waldsee bringen es auf den Punkt „Die Veranstaltung fördert die Wertschätzung für die Natur. Man taucht ein und ist mitten drin. Durch die Aufgaben rennt man nicht, sondern schaut genau hin“.

Der One-Health-Ansatz basiert auf dem Verständnis, dass die Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt eng miteinander zusammenhängt. Der One-Health-Ansatz dient der Vorbeugung und fördert die interdisziplinäre Zusammenarbeit, insbesondere zwischen Humanmedizin, Veterinärmedizin und Umweltwissenschaften. Im Mittelpunkt von One Health stehen die Schnittstellen zwischen Menschen, Nutz- und Haustieren, Wildtieren und den Ökosystemen, in denen sie leben. (Quelle: Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung)