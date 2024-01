Unbekannter prallt gegen Laterne

Die Autofahrt eines bislang unbekannten Fahrers ist am Dienstag gegen 22.30 Uhr in der Richthofenstraße an einer Straßenlaterne abrupt zu Ende gegangen. Der Unbekannte prallte laut Polizeibericht mit seinem Peugeot mutmaßlich aufgrund Straßenglätte gegen die Straßenbeleuchtung und beschädigte diese sowie das Fundament. Nach der Kollision setzte der Unbekannte den stark beschädigten Peugeot zurück, stellte ihn am Fahrbahnrand ab und suchte zu Fuß in Richtung Grüner Weg das Weite. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei sowie Ermittlungen an der Halteranschrift verliefen ergebnislos. Personen, die Angaben zu dem etwa 185 Zentimeter großen Fahrer machen können, der mit einer blauen Jacke mit mutmaßlich grünen Streifen unter den Armen bekleidet war, mögen sich unter der Telefonnummer 0751/8036666 beim Polizeirevier Weingarten melden. Der Sachschaden wird insgesamt auf mehrere tausend Euro beziffert.