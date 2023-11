War es nur ein Gerücht oder hat ein Mann eine Frau mit Kind in Bad Waldsee tatsächlich mit einem Messer angegriffen? Diese Frage haben sich einige Waldseer über das Wochenende gestellt, als eben jener Vorfall als Gerücht schnell die Runde machte. Die „Schwäbische Zeitung“ ist der Sache nachgegangen und hat beim Polizeipräsidium Ravensburg Details in Erfahrung gebracht. Was bisher bekannt ist.

Irritiert und besorgt haben diejenigen reagiert, die über das Wochenende von dem Vorfall gehört haben. Ein Mann, der auf offener Straße einfach so mit einem Messer auf eine Mutter losgeht, sorgt verständlicherweise für Unbehagen. Und wie Polizeisprecherin Daniela Baier bestätigt, hat sich der Vorfall in der Tat ereignet. Was genau der Mann wollte, bleibt unklar. Aber der Reihe nach.

So lief der Messervorfall ab

Es ist Donnerstagmorgen, 7.50 Uhr. Die Mutter und ihr dreijähriges Kind laufen vom Döchtbühl-Parkplatz in Richtung Schulen beziehungsweise Kindergarten. Auf dem Gehweg begegnen sie einem Mann.

Der Unbekannte sagt nichts, hält allerdings ein Messer in der Hand. Mit dem Messer fuchtelt er vor der Frau herum. Die Mutter, die ihr Kind zu diesem Zeitpunkt auf dem Arm hält, reagiert schnell und entschlossen. Sie tritt dem Unbekannten gegen das Schienbein und rennt in den Kindergarten.

Die Polizei wird alarmiert und leitet sofort eine Fahndung ein. Der Mann konnte allerdings nicht mehr ausfindig gemacht werden. Bis heute fehlt jede Spur von ihm. Zurück bleibt Ratlosigkeit und eine Beschreibung des Täters: Er soll rund 50 bis 60 Jahre alt gewesen sein und hatte zum Tatzeitpunkt einen langen, dunklen Mantel an und eine Wollmütze auf.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden

Die Polizei Bad Waldsee hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen und bittet Zeugen, denen der Mann aufgefallen ist oder die Hinweise zu seiner Identität geben können, sich telefonisch unter Tel.: 07524/40430 zu melden.

Was der Unbekannte von der Mutter und ihrem Kind wollte, ist bislang nicht bekannt. Bereits in der Woche vor den Herbstferien sei Schülerinnen ein Mann im Bereich der Schule aufgefallen. Die Ermittler schließen daher nicht aus, dass es sich um denselben Mann gehandelt haben könnte.