Unbekannte beschädigen Scheibe an Fahrzeug

An einem Mercedes, der im Zeitraum zwischen Samstagvormittag und Sonntagmittag auf einer Wendeplatte in der Mühlwiesenstraße abgestellt war, haben Unbekannte versucht, die Scheibe der Fahrertür einzuschlagen. Anwohner hatten in der Nacht gegen 4.30 Uhr zwei Personen auf einem Moped ohne Licht wegfahren sehen. Die Polizei, die wegen Sachbeschädigung ermittelt, schließt nicht laut Presseitteilung aus, dass die Tat in Zusammenhang mit dem Duo steht. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten des Polizeireviers Weingarten unter Tel. 0751/803‐6666 entgegen.