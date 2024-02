Rund 1000 Landwirte haben den Auftritt von Anthony Lee in Bad Waldsee euphorisch beklatscht. Obgleich der Landwirt und Sprecher des Vereins „Landwirtschaft verbindet Deutschland“ (LSV) umstritten ist, hat er den Bauern an diesem Abend eine Stimme gegeben und ihre Anliegen plastisch dargestellt. Eine vage befürchtete Eskalation wie am Aschermittwoch in Biberach blieb aus. Braunviehforum Baden-Württemberg, BAG Allgäu-Oberschwaben und Rinderunion Baden-Württemberg hatten den Wortführer der Bauernproteste in die Versteigerungshalle eingeladen. Das kam nicht überall gut an, insbesondere im Vorfeld wurden Zweifel laut. Eine Vorausschau und zugleich Nachlese auf eine nicht alltägliche Situation in Bad Waldsee.

Die Vorgeschichte

Schon im Vorhinein hatte die Veranstaltung für ungute Gefühle bei einigen Waldseern gesorgt, wie etliche besorgte Anrufe und Mails in der SZ-Redaktion deutlich machten. Ein Gruppe - darunter Mitorganisatoren der Waldseer Demo gegen Rechtsextremismus - plante eigens eine Mahnwache vor der Versteigerungshalle. Sie wollten am Mittwochabend auf die Fragwürdigkeit des Auftritts von Lee hinweisen. Für sie ist er ein Populist.

Die Rinderunion ihrerseits wusste von der vorbelasteten Aura des Redners. Schon am Dienstag wollten mehrere Medien und Waldseer wissen, warum ausgerechnet der kritisch betrachtete Lee seine Meinungen beim Braunviehforum kund tun darf. Wie Alfred Heinzler, Zuchtleiterassistent Braunvieh bei der Rinderunion Baden-Württemberg, im SZ-Gespräch berichtete, habe die erste Anfrage an Lee bereits im Januar stattgefunden. Erst danach hätten die Bauernproteste begonnen. Lee machte dabei auch mit umstrittenen Äußerungen von sich Reden. Der Landwirt, der über Sozial-Media mehrere hundertausend Menschen erreicht, fiel mit falschen Behauptungen negativ in der bundesweiten Presse auf. Ein Beispiel: Die Regierung wolle den Bauern das Land wegnehmen, wie er einer niederländischen Influencerin berichtete.

Sorge über Auftritt

Während die einen in Lee einen Demagogen sehen, der die Landwirte zunehmend radikalisiert, loben ihn andere für seine klaren Worte und dafür, dass er die Probleme leicht verständlich zu artikulieren weiß. Kritiker sehen ihn als Rechtsextremen an, er selbst verweist auf seine Parteizugehörigkeit bei den Freien Wählern.

Nun hat die unrühmliche Demo am Aschermittwoch anlässlich des traditionellen Grünen-Treffens in Biberach aber gezeigt, dass auch Bauernproteste - die hier wohl unterwandert worden sind - aus dem Ruder laufen können. SZ-Leser äußerten sich daher besorgt über Lees Auftritt in Bad Waldsee und hofften darauf, dass sich die Szenen nicht wiederholen würden.

Veranstalter diskutieren

Ob all der Begleitumstände erschien die Einladung Lees für Kritiker unverständlich und unglücklich gewählt. All die Bedenken erreichten auch die Verantwortlichen der Veranstaltung. Und so hatte sich ein siebenköpfige Gremium um Alfred Heinzler zuvor nochmals beraten. „Wir haben es diskutiert und beschlossen, Herrn Lee nicht wieder auszuladen“, erklärte Heinzler. Lee biete Lösungsansätze für die Probleme der Landwirtschaft, die von der Politik noch ignoriert würden, begründete Heinzler das Festhalten am umstrittenen Redner. Dass das Forum durch Lees Anwesenheit zu einer „rechten Veranstaltung“ verkomme, davon distanzierte sich Heinzler vehement. Das Forum solle Lee die Möglichkeit bieten, seine Argumente vorzutragen und den Landwirten die Chance eröffnen, in eine konstruktive Diskussion zu kommen.

Der Veranstaltungsabend an sich

Mittwochabend. 19.45 Uhr: Rund 30 Teilnehmer der Mahnwache stehen an der Einfahrt zur Versteigerungshalle. Am Boden brennen Kerzen, in den Händen halten sie Plakate. Darauf zu lesen ist unter anderem: Populismus ist Mist. Ein großer Fernsehsender und der Deutschlandfunk interviewen einzelne Demonstranten. Sie machen deutlich, dass Lee aus ihrer Sicht ein Populist ist. Währenddessen rollt ein Auto nach dem anderen gen Veranstaltung, der große Parkplatz ist schnell komplett gefüllt.

Das gleiche Bild bietet sich in der Halle. Rund 1000 Menschen, der überwiegende Großteil davon Landwirte, sitzen im Rund oder stehen auf den Rängen und drängen sich an der Balustrade entlang. „So voll war es hier noch nie“, ist von allen Seiten zu hören. Dann richtet der ehemalige Polizist und Landwirt Lee das Wort an die Zuschauer. Anfangs ist es erstaunlich ruhig, doch mit jeder Minute nimmt Lee die Zuschauer mehr für sich ein. Mit einprägsamen Parolen wie „am Regal endet die Moral“, womit er das Problem der Bio-Landwirte thematisierte, oder „Solar gehört aufs Dach und nicht auf den Acker“, sprach er den anwesenden Landwirten scheinbar aus der Seele. Der Applaus brandete immer wieder lautstark auf.

Kritik und Selbstkritik

Lee machte eindrücklich und immer wieder mit kleinen Seitenhieben gen aktueller Regierung deutlich, dass die falschen Prioritäten gesetzt würden. „Die Lebensmittelsicherheit muss wieder essentiell werden“, meinte Lee und erhielt dafür hörbare Unterstützung der Zuschauer. Die nahm er aber auch in die Pflicht, schließlich hätten es die Landwirte - ihn also inbegriffen - in den letzten 10 bis 20 Jahren versäumt, ihren „Beruf so sexy zu verkaufen, wie er ist.“

Etliche Fehler habe aber die Regierung gemacht. „Wenn wir wirklich C0² einsparen wollen würden, warum steigen wir dann aus rein ideologischen Gründen aus der Kernkraft aus, ohne einen Plan zu haben.“ Es gibt mehrere wie dieser Momente, an denen anwesende Kritiker die Augen verdrehten und hier den Populisten sahen. So auch, als Lee erklärt, dass das viele Geld - mehr als 30 Milliarden Euro - nicht zur Entwicklungshilfe ins Ausland fließen, sondern in Deutschland eingesetzt werden sollen.

Zwischen Populismus und sachlicher Kritik

Lee ist an diesem Abend gleichwohl an einer möglichst sachlichen Darstellung interessiert, so der Eindruck über weite Strecken des rund zweistündigen Vortrags. Ein Beispiel: Den Klimawandel könne man nicht wegleugnen. Das Land müsse nachhaltiger werden. „Wir alle müssen nachhaltiger werden. Aber dann lasst uns das doch auch machen und legt uns nicht nur Handfesseln an.“ Er wünschte sich eine Lobby für die kleinen Betriebe.

Er rief in Erinnerung, mit wie viel Leidenschaft sich die Landwirte Tag für Tag - auch samstags, sonntags und an Feiertagen - um ihren Hof, ihre Tiere, ihre Ernte und folglich „nachhaltige Lebensmittel“ für alle einsetzen. Jubel im Saal. Der brandet auch auf, als Lee auf etwaige Verbindungen von den Bauernprotesten zur rechtsextremen Szene eingeht. Dabei zählt Lee die vielen Protestler der jüngsten Zeit auf, seien es Gewerkschaften, Ärzte oder Lokführer. „Ist da schonmal jemand auf die Idee gekommen, die anderen, die streiken, zu fragen, ob die rechts sind. Das macht man nur bei den Bauern.“

Mit viel Beifall hunderter Landwirte und wenigen Kopfschüttlern der kleinen Anzahl Kritiker wurde Lee an diesem Abend in Bad Waldsee für seinen Auftritt gedankt.