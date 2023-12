Nach dem Baustart für eine neue Flüchtlingsunterkunft in der Waldseer Steinstraße laufen jetzt auch im ehemaligen Krankenhausgebäude die Bauarbeiten für eine weitere Unterkunft zur vorläufigen Unterbringung von bis zu 150 Asylbewerbern an. Wie das Landratsamt auf Anfrage ausführte, werden die neuen Bewohner ab Januar im früheren Bettenhaus einquartiert und nutzen den Eingang auf der Westseite des Gebäudekomplexes.

Aus welchen Staaten die Bewohner stammen und ob es sich um Alleinstehende oder um Familien handelt, könne der Landkreis „aktuell noch nicht sagen“, so Behördensprecherin Selina Nußbaumer dazu.

Die Stimmung ist schlecht

Die Stimmung in der Waldseer Bürgerschaft ist nach der umstrittenen Krankenhausschließung weiter schlecht. Und nach Bekanntgabe der Krankenhausumnutzung als Flüchtlingsunterkunft hat sich daran nichts geändert, im Gegenteil: Allenthalben wird Stimmung gemacht gegen die Neuankömmlinge und in den sozialen Netzwerken kursieren Videos von Waldseern, die darin gegen Geflüchtete und gegen politisch Verantwortliche aus Bund, Land, Kreis und Kommune hetzen.

Stadtspitze und Gemeinderat sind alarmiert und haben im Hinblick auf die neue Unterkunft mit 57 Plätzen gegenüber von Baby Walz an den Landkreis appelliert, dass „die Aufnahmekapazität in Bad Waldsee erschöpft ist“ und dass „dringend eine Obergrenze für Flüchtlinge in Deutschland eingeführt sowie für eine gerechte Verteilung in Europa gesorgt werden“ müsse.

Doch zurück zu der weitgehend leerstehenden Kreisimmobilie in der Robert-Koch-Straße, die vom Kreis ebenfalls als Flüchtlingsunterkunft benötigt wird. Große Baucontainer im Innenhof zeugen davon, dass hier vor der geplanten Flüchtlingsaufnahme im Januar noch Umbauarbeiten gemacht werden müssen. Diese beginnen ab Mitte Dezember.

Die Sanitäreinrichtungen, die Elektroleitungen und die Brandmeldeanlage werden geprüft und entsprechend angepasst und Schreinerarbeiten sind zur räumlichen Abtrennung notwendig. Die Kosten für diese Baumaßnahmen können insgesamt aber noch nicht beziffert werden, so Nußbaumer.

Wann kommen die ersten Geflüchteten an?

Auch das genaue Einzugsdatum der Geflüchteten könne man nicht nennen, „weil gerade erst der Umbau läuft. Hier kann es immer mal die eine oder andere Verzögerung geben“, unterstreicht Nußbaumer. Aber es stehe fest, dass die Geflüchteten im ehemaligen Bettenhaus wohnen und dort einen separaten Zugang haben - getrennt vom Eingang zum MVZ und zur Facharztpraxis.

Die Sozialbetreuung in dieser vorübergehenden Bleibe übernehme das Amt für Migration und Integration im Landratsamt mit eigenen Sozialarbeitern komplett in Eigenregie, wie Nußbaumer weiter informiert. „Das gilt für einen Großteil der vorläufigen Unterbringungen im Landkreis Ravensburg und daher erfolgt auch im Waldseer Krankenhaus zu diesem Zweck keine Beauftragung Dritter.“

Anders sehe es aus bei der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe, wie sie in der Kurstadt seit vielen Jahren von Helferkreisen geleistet wird. Nußbaumer: „Über unsere Ehrenamtskoordinatorin und unsere Sozialbetreuung werden wir uns bemühen, auch in dieser Einrichtung Ehrenamtliche für die Gestaltung von Angeboten und für die Begleitung zu gewinnen.“

Nach Einzug der Geflüchteten wird das Landratsamt dort auch einen Sicherheitsdienst einsetzem. „Dessen Aufgaben sind es unter anderem aufkommende Konflikte zu deeskalieren sowie den Zugang zum Gebäude und die Einhaltung der Hausordnung zu kontrollieren“, erläutert Nußbaumer.

Die Fragen nach der Gesundheitsversorgung

Auf die Frage der SZ, wie die mehr als 100 Personen an Haus- oder Fachärzte kommen sollen, wo die medizinische Grundversorgung in Bad Waldsee schon jetzt als grenzwertig zu bezeichnen ist, verweist Nußbaumer darauf, dass „das MVZ und die Unterkunft für Geflüchtete komplett unabhängig voneinander sind“. Von OSK-Sprecherin Vera Sproll kam auf Anfrage die Auskunft, dass das personell unzulänglich ausgestattete MVZ für Innere Medizin „zum Jahresanfang um einen zweiten halben internistischen Sitz mit einer erfahrenen Ärztin besetzt wird. Dann ist das ärztliche Personal, das uns die Zulassungen ermöglichen, an Bord. Einen hausärztlichen Sitz haben wir nicht.“

Allerdings versuche die OSK angesichts der angespannten hausärztlichen Versorgung „in unserem MVZ Bad Waldsee einen hausärztlichen Sitz anzusiedeln und gegebenenfalls beim Zulassungsausschuss den Antrag zu stellen. Der Bedarf ist nicht nur im Raum Bad Waldsee offensichtlich - geeignete Ärzte zu finden, dürfte aber schwierig werden“, mutmaßt Sproll.

Über welchen Zeitraum hinweg das Krankenhaus von Geflüchteten bewohnt werden soll, dazu kann der Kreis laut Nußbaumer „keine belastbaren Angaben“ machen. Nur so viel: „Die tatsächliche Dauer der Belegung hängt von der weiteren Entwicklung der Flüchtlingszahlen ab.“ Wie berichtet, hat sich die Stadt Bad Waldsee ein Vorkaufsrecht gesichert für das Gebäude und würde das Haus möglichst bald gerne als „Haus für Bürger und Vereine“ nutzen.

Klarstellung der Stadt

Aufgrund der Vielzahl von Anfragen vonseiten der Waldseer möchte die Stadt Klarheit bezüglich der Zuständigkeiten schaffen. In einer Pressemeldung wird mitgeteilt: „Das Krankenhausgebäude befindet sich im Eigentum des Landkreises und dient ab Januar der vorläufigen Unterbringung von etwa 150 Flüchtlingen im leerstehenden Bettenhaus. Hierbei liegt die alleinige Zuständigkeit für die vorläufige Unterbringung beim Landkreis.

Die Stadt Bad Waldsee ist in keiner Weise in den Entscheidungsprozess oder den Ablauf involviert und trifft keine entsprechenden Entscheidungen. Auch die Versorgung der Flüchtlinge wird von Seiten des Landratsamts organisiert. Sämtliche Kosten und die Betreuung werden vom Landkreis übernommen“. „Wir haben keinerlei Einfluss auf die Unterbringung im genannten Gebäude. Diese Klarstellung soll dazu dienen, Missverständnisse zu vermeiden“, wird Oberbürgermeister Matthias Henne in der Mitteilung zitiert.