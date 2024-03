Ukrainische Frauen haben Stand auf dem Wochenmarkt

Ukrainische Frauen haben am Samstag, 23. März, ab 8 Uhr auf dem Wochenmarkt (schräg gegenüber der Polizei) einen Stand mit bemalten Ostereiern und selbstgebackenem Osterbrot. Der Erlös des Verkaufs geht in die prothetische Versorgung der schwerverletzten Bevölkerung, vor allem an Kinder, die unter anderem durch Minen ihre Extremitäten verloren haben, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Eine Künstlerin, die die alten Techniken besonders beherrscht, wird diese am Stand vorführen. Unter den vielen kunstvollen Motiven, die alle eine besondere Bedeutung haben, ist auch das Stadtwappen von Bad Waldsee zu finden.