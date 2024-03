Die Atmosphäre bei der Nominierungsveranstaltung der SPD Bad Waldsee war herzlich und entspannt. Lediglich 15 Plätze der maximal 29 möglichen konnten an diesem Abend gefüllt werden - ähnlich wie 2019.

Einige der Mitglieder trugen als Zeichen etwas Rotes. Karola Rummel, Vorsitzende des Ortsvereins, setzte mit ihrer roten Jacke und den roten Schuhen ein deutliches Kleiderstatement: Von Kopf bis Fuß auf Liebe zu sozialdemokratisch-Rot eingestellt.

Liste nur halb gefüllt

Trotz aller Liebe zu sozialen Inhalten, reichte diese aber nicht aus, die möglichen Listenplätze zu füllen. Versammlungsleiter Korbinian Sekul ließ sich nicht beirren und zeigte, dass die SPD in der Region junge Leute mit an Bord hat. Der junge Schreinermeister ist auf Kreisebene aktiv und führte an diesem Abend durch das Abstimmungsprozedere. Die nur knapp über die Hälfte gefüllt Liste wurde auch im Laufe des Abends nicht weiter kommentiert.

Die meisten Kandidierenden der SPD für die Gemeinderatswahl in Bad Waldsee sind erfahrene Köpfe, sowohl in ihren beruflichen Nischen als auch in der lokalen Politik. Auch die beiden aktuell im Gemeinderat amtierenden Mitglieder Rita König und Karl Schmidberger treten wieder an.

Zwei Kandidierende sind unter oder knapp 30

Für einen jungen Blick möchten insbesondere zwei Kandidaten sorgen. David Bauer, 30, war schon im Jugendgemeinderat in Weingarten aktiv. Der gelernte Konsumgüterexperte möchte jetzt seine Expertise für die Region um Bad Waldsee einbringen. Auch Jan Haschek ist trotz seiner erst 21 Jahre fast schon ein alter Hase. Seit sechs Jahren ist er SPD Mitglied. Er studiert Jura in Tübingen und tritt mit der gesamten Familie an. Seine Begeisterung für die Lokalpolitik war in der Vorstellungsrunde deutlich spürbar.

Ich möchte vor allem den jüngeren Menschen eine Stimme geben, betont er.

Die Kernthemen der SPD vereinen die Kandidierenden: Ein Soziales Miteinander und Themen wie Bildung, Kultur, Umwelt und Öffentlicher Nahverkehr sind ihnen wichtig. Auch das Thema der Rente, gerade für Frauen, die zugunsten von Familie den Beruf aufgegeben haben, bewegte Cornelia Brenner besonders - damit steht sie nicht alleine da.

SPD liegt oft in der Familie

Dabei gilt bei vielen noch immer: Wehte im Elternhaus ein sozialdemokratischer Wind, so weht er für sie auch heute noch, selbst wenn er in der Gesellschaft mehr zu einem Lüftchen geworden ist. Diesen Wind wieder anfachen, und „ein Zeichen setzen“, so Peter Walz, Lehrer, und früherer Stadtrat. Walz kandidiert erstmals wieder seit seiner gesundheitsbedingten Pause für den Gemeinderat. Inzwischen kommt der Anschub häufig von den Kindern an die Eltern. In seinem Fall war es die Tochter, selbst bei den Jusos aktiv, so Walz.

Auch Christof Henne - nicht mit dem Oberbürgermeister verwandt - sei mit „Rot groß geworden“, wie er sagt. Johannes Rau sei bei ihnen zuhause ein- und ausgegangen, erzählt der Vater eines kleinen Kindes, der in Nigeria aufgewachsen ist. Als Jugend- und Heimerzieher hat er einen Blick auf die Jugendlichen und deren Bedürfnisse. Vor allem der offene Jugendbereich brauche mehr Aufmerksamkeit, so Henne.

Soziale Themen weiterhin zentral

Über eine lange Erfahrung, auch außerhalb der lokalen Politik, verfügt Ortsvorsitzende Karola Rummel. Sie möchte ihre Expertise aus dem Ministerium für Ernährung in Stuttgart einbringen. Weiter liegen ihr Integration und Kulturverbundenheit besonders am Herzen.

So wurde auch einstimmig am Ende durch neun Stimmberechtigte für die 15 Nominierten gestimmt.

Das sind die Kandidaten der SPD (nach Listenplatz): Karl Schmidberger, Rita König, Peter Walz, Karola Rummel, Michael Haschek, Birgit Goldmann, Wolfgang Fimpel, Gabriele Braig, Andreas Spitzki, Cornelia Wigh, Christof Henne, Cornelia Brenner, Jan Haschek, Mario Bauer, David König