Ein unromantischer Heiratsantrag gefolgt von einer Traumhochzeit in Las Vegas: So könnte die Geschichte der Eheschließung von Esther und Andreas Honisch aus Bad Waldsee beschrieben werden. Im Juni 2010 gab sich das Paar standesamtlich in der Kurstadt das Ja-Wort.

Danach ging es in die berühmte amerikanische Metropole im Bundesstaat Nevada. In einer Hochzeits-Kapelle haben die beiden ganz im Elvis-Presley-Stil nochmal geheiratet, erzählt der Imker begeistert.

Pompöse Kleidung, Elvis-Koteletten, glitzerndes Rot und eine Limousine gehörten dazu. Bis heute beschreibt sich das Paar als noch immer „schwer verliebt“.

Wie steht es um die Kreativität?

Wie besonders die Hochzeiten der Menschen aus Bad Waldsee und Aulendorf sind und welche kreativen Heiratsanträge es gab - das wollte die „Schwäbische Zeitung“ von ihren Lesern erfahren. Andreas Honisch hat sich gemeldet und Fotos und Videos geschickt. Darauf zu sehen ist ein glückliches Paar und einfallsreiche Szenen.

So gab es zur Hochzeit in Waldsee einen Karaoke-Film. „Den habe ich auf der Hochzeitsfeier als Überraschung abgespielt. Meine Frau hat mitgespielt in ein paar Szenen, aber sie wusste nichts davon“, berichtet Honisch.

Der Antrag war noch unspektakulär

Dieser Einfallsreichtum kam gut an, denn der vorige Heiratsantrag war unspektakulär. „Ich hatte meiner Frau eine Geburtstagskarte geschrieben und beiläufig vermerkt, dass wir ja heiraten könnten. Beim Frühstückskaffee hat sie die Karte gefunden, der Rest ist Geschichte.“ Dass der Antrag höchst unromantisch war, bekomme er bis heute öfter mal zu hören, merkt er verschmitzt an.

Zur Hochzeit in Bad Waldsee wurde ein kleines Büchlein gedruckt. (Foto: Honisch )

Zur Hochzeit hat er sich also ins Zeug gelegt. Etwa mit dem Karaoke-Video in zwei Varianten, einmal als Film und eines zusammengestellt aus Fotos. „Damit habe ich mich wieder rehabilitiert.“ Zur Hochzeit ließ er kleine Büchlein machen mit Fotos und dem Text aus dem Video.

In dem Büchlein waren Fotos und ein Text, damit die Hochzeitsgäste zum gezeigten Karaoke-Video mitsingen konnten. (Foto: Honisch )

Die Büchlein wurden an die Gäste verteilt, sodass beim Abspielen des Films alle mitsingen konnten. „Es war sehr lustig, auch wenn es am Hochzeitstag in Bad Waldsee aus allen Kübeln geschüttet hatte. Wir hatten Spaß und der Himmel hat eben auch reichlich Freudentränen vergossen.“

Nächster Stopp: Wedding-Chapel in Las Vegas

Im Anschluss ging es für vier Wochen auf Hochzeitsreise in die USA. In Las Vegas hat sich das Paar nochmal das Ja-Wort gegeben. „In einer echten Wedding-Chapel und als ,Pimp and Bride’ verkleidet“, erzählt Honisch. Die Special Memory Wedding Chapel, eine klassische weiße Kapelle, bietet seit 1971 besondere Hochzeiten an. Als Höhepunkt wird auf der Homepage die Zeremonie mit einem Elvis-Imitator oder Johnny Cash angepriesen.

Das „Marriage Certificate“ hängt beim Ehepaar Honisch zuhause im Flur. (Foto: Honisch )

„Wir wurden stilecht mit einer Stretch-Limo vom Hotel abgeholt und zur Kapelle gefahren. Wir dachten, dass wir in Las Vegas nicht auffallen würden, aber weit gefehlt. Wir sind stolz drauf, dass die Menschen dort erstaunt und begeistert über unsere (Ver)Kleidung waren.“

Stolze Großeltern und ein glückliches Paar

Manchmal würden sich die beiden die „Hochzeitsvideos“ anschauen und stets ein paar Tränchen verdrücken. „Weil sie einfach so schön sind“, wie er stolz feststellt. „Wir sind auch immer noch schwer verliebt, machen viel gemeinsam und haben eine gute Zeit miteinander. Inzwischen sind wir sogar ganz stolze Oma und Opa von drei zuckersüßen Enkeln. Ein schönes, gemeinsames Leben.“

Bis heute hat das Ehepaar viel Spaß zusammen. So etwa bei der diesjährigen Fasnet. Passend ging Imker Andreas Honisch als Biene gemeinsam mit seiner Königin zum Umzug, wie er es beschreibt. (Foto: Honisch )

Übrigens: Als die beiden heirateten war sie 36 Jahre und er 43 Jahre alt. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts sind Braut und Bräutigam heutzutage deutlich älter als es früher der Fall war. Bei Frauen liegt das Alter im Schnitt bei 32,6 Jahren und bei Männern bei 35,1 Jahren (Daten für 2022). In den 1970er-Jahren sah das ganz anders aus: Da waren Frauen am Hochzeitstag in der Regel 23 Jahre und Männer 25 Jahre alt.

