Zum Artikel „Wettbewerb mit über 80 Spitzentieren“ über den Oberschwäbischen Fleckviehtag am 29. Oktober in Bad Waldsee-Hopfenweiler hat sich die Tierschutzorganisation Peta mit Sitz in Berlin zu Wort gemeldet. In einem Schreiben dazu teilt Peta mit, warum eine solche Veranstaltung nicht mit Tierwohl vereinbar sei:

Rinder in der Milch- und Fleischindustrie werden nicht nur ausgebeutet, allein ihre Existenz ist für die Tiere oft qualvoll. So werden sogenannte Hochleistungskühe auf eine abnormal hohe Milchleistung gezüchtet. Peta

Niedrige Lebenserwartung

Die riesigen Euter würden die Kühe schwer belasten. Energiedefizite, Entzündungen, aber auch Klauenerkrankungen seien häufige Folgen sowie Überlastung der Gelenke und Muskulatur. „Die natürliche Lebenserwartung von Rindern beträgt etwa 20 Jahre. In der ausbeuterischen Milchindustrie jedoch meist nicht mehr als fünf Jahre“, so die Tierschutzorganisation.

Noch schlimmer gehe es bei sogenannten fleischproduzierenden Rassen zu, wo die Lebenszeit nochmals deutlich niedriger sei. In kürzester Zeit werden die Tiere auf ihr potenzielles Höchstgewicht gemästet. Oftmals hielten Knochen, Muskeln und Organe der Fleischmasse kaum stand, sodass viele Tiere unter Schmerzen, Entzündungen und anderen Erkrankungen ihr Dasein fristen würden. Tierleid wettbewerbsmäßig zu beäugen und auszuzeichnen sei zynisch und gehöre verboten, so Peta.

Züchtern liegen Tiere am Herzen

Fleckviehzüchter Joachim Keller aus Allmendingen, der die Schau in Bad Waldsee federführend mitorganisiert, weist die Vorwürfe entschieden zurück. Kühe seien ein „Kunstwerk der Natur“ und würden aus Pflanzen ein hochwertiges Nahrungsmittel machen ‐ die Milch. „Das kann kein anderes Tier.“ Entsprechend groß sei die Wertschätzung für die Kühe und zudem würden heutzutage strenge Haltungsvorgaben zum Tierwohl gelten.

Wer mal einen Stall bei Tag besucht, kann sich von der guten Haltung überzeugen. Joachim Keller

Allen Züchtern, die bei der Schau teilnehmen, lägen ihre Tiere am Herzen und würden daher in guten Bedingungen leben. So habe eine Kuh in einem modernen Stall mehr zugewiesenen Platz als beispielsweise ein Kind in einem Schulbus. Außerdem könne Kühe auch hinaus ins Freie.

Was den Leistungsvorwurf angeht, sagt er: „Das ist wie bei den Menschen auch. Wer sich wohlfühlt, bringt auch mal etwas mehr Leistung. So ist es auch bei Kühen.“ In Richtung der Tierschutzorganisation sagte er: „Wer mal einen Stall bei Tag besucht, kann sich von der guten Haltung überzeugen.“