Gegen die umstrittenen Kälbertransporte, die wöchentlich von Bad Waldsee aus ins Ausland starten, haben Tierschützer des bundesweit tätigen „Bürger:innenbündnis X Orga — vereint für Tierrechte“ und weiterer Organisationen am Rande des Altstadtfests protestiert.

Unter dem Motto „Geboren um zu sterben“ zogen am Sonntagmorgen gut 30 Personen in einem „Trauerzug“ vom Friedhofsparkplatz zur Bleichestraße. Dort machten die Teilnehmer den ganzen Tag auf das Leid der in Lastwagen eingepferchten Tiere aufmerksam und forderten die Landesregierung zum Handeln auf. Am Abend zeigten sie sich zufrieden mit der Resonanz auf ihre Kundgebung und denken über eine Wiederholung beim Stadtfest 2024 nach.

Viele Menschen sollten erreicht werden

Dieser ungewöhnliche Veranstaltungsort und -termin für eine politische Demonstration wurde nach Angaben der Veranstalter bewusst gewählt, um möglichst viele Menschen aus Bad Waldsee und Umgebung an einem Tag zu erreichen und auf das Leid dieser Kälber aufmerksam zu machen.

Wie mehrfach berichtet, starten diese Tiertransporte eines Unternehmens beinahe wöchentlich vom Gelände der Viehzuchthalle in Hopfenweiler 12. Nach Einschätzung der Tierschutzorganisationen bedeuten diese Überlandfahrten „puren Stress“ für die Kälber und endeten nicht selten mit dem Tod vieler Tiere. Wie Fernsehdokumentationen zeigten, landen die Kälbchen bevorzugt in Spanien oder Holland, wo sie in Mastbetrieben stehen und später größtenteils weitertransportiert werden in nordafrikanische Länder zur Schächtung.

„Kälber leiden stunden– und tagelang“

Der „eigentliche Skandal“ besteht nach Auffassung der Tierschützer darin, dass die genannten Transporte auf Fahrzeugen erfolgten, die den Bedürfnissen der Tiere nicht gerecht würden.

„Keine Höllenfahrten für Kälber aus Bad Waldsee!“: Mit einem Trauerzug samt Kundgebung forderten Tierschützer auf dem Altstadtfest ein Verbot der umstrittenen Kälbertransporte ab Bad Waldsee-Hopfenweiler. (Foto: Sabine Ziegler )

„Die Kälber leiden stunden– und tagelang immensen Hunger und Durst und deshalb appellieren wir gemeinsam mit namhaften Vereinen, Organisationen und Einzelpersonen in einem offenen Brief erneut an Agrarminister Peter Hauk, diese Verstöße gegen geltendes EU–Recht nicht länger zu dulden und als Landesregierung endlich zu handeln“, betonte Susanne Kirn–Egeler vom „Bürger:innenbündnis X Orga“ am Sonntag in Bad Waldsee.

Zwar befassten sich Politik und Justiz seit einigen Jahren bereits mit diesem Thema, bislang sei jedoch „zu Ungunsten des Tierwohls“ entschieden worden (SZ berichtete).

Beim Stadtfest den Protest deutlich gemacht

Um ihren Forderungen weiterhin Nachdruck zu verleihen, nutzen die Tierschutzorganisationen die Straße als Ort ihres Protests und sie erreichten damit auch beim Stadtfest die Leute. „Die Besucher haben zunächst kritisch, dann aber zumeist recht offen auf unsere Aktion reagiert.

Es gab viel Zuspruch und Interesse für unser Anliegen“, resümmierte Sonja Lühring vom Bündnis am Montag gegenüber Schwäbische.de. Natürlich habe es auch Menschen gegeben, die kein Interesse am Thema „Kälbertransporte“ gezeigt hätten. Im Großen und Ganzen seien die Besucher aber interessiert gewesen an dieser Aktion in der Bleichestraße — direkt neben dem gut frequentierten Flohmarkt.

Aktivisten legen sich regungslos auf die Straße

Auch die Liedermacherin Nette, die einige Songs für die Veranstalter performt habe, sei „sehr gut angekommen“ bei ihren Zuhörern im Festgebiet. „Große Betroffenheit“ habe man bei den Umstehenden gespürt, als sich die Aktivistinnen und Aktivisten im Rahmen eines „Die Inn“ regungslos auf die Straße legten.

Mit „großem Erstaunen“ hätten die Demonstranten aus einem großen Einzugsbereich zur Kenntnis genommen, dass einige Bürgerinnen und Bürger aus Bad Waldsee bislang offenbar nicht wussten, dass diese Kälbertransporte von ihrem Wohnort aus auf die Reise gehen.

„Daher wünschen wir uns von den Medien mehr Aufklärung darüber und wir überlegen, ob wir unsere Veranstaltung im nächsten Jahr beim Altstadtfest wiederholen werden“, so Lühring dazu abschließend.

Viele Aktionsgruppen und Unterstützer

Unterstützt wurde diese Kundgebung des „Bürger:innenbündnis „X Orga — vereint für Tierrechte“ von der Animals United–Aktionsgruppe Ravensburg, von Peta Streetteam Memmingen sowie von der Ortsgruppe Ravensburg der Albert–Schweitzer–Stiftung. Beworben haben die Aktion laut Lühring zudem Vegans for Future — Earthlings Community Allgäu, Breisgau Animal Save — Metzger gegen Tiermord, Black Forest for Animals, Die Antispeziesisten sowie Liedermacherin Nette.

Weitere Infos zum Thema finden sich unter anderem unter www.xorga.org