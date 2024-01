Vegetarische oder vegane Ernährung liegt im Trend. Das zeigen die entsprechend wachsenden Angebote in den Supermarktregalen. Zunehmend entwickeln Menschen ein Bewusstsein dafür, was sie essen und woher ihr Essen kommt. Ob Tiere getötet und als Nahrung angesehen werden sollten oder wie Tierversuche aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden können - das sind unter anderem Aspekte bei der Tierethik, die am Gymnasium Bad Waldsee als Bestandteil des Fachs Ethik unterrichtet wird.

Es sind große Themen, die im Ersatzfach für Religion ab Klasse fünf bis in die Oberstufe unterrichtet werden: Freiheit, Gerechtigkeit, Moral-Philosophie, Religionen und Medizin-Ethik. So berichtet Ethiklehrerin Anne Baumann:

Das sind alles Bereiche, die auch besonders in der heutigen Zeit sehr große Relevanz haben. Anne Baumann

Als Unterbereich des Themenblocks Medizin-Ethik spielt dabei auch die Tierethik eine Rolle.

Lebhafte Diskussionen in den Klassen

Dass dieser Baustein nah an der Lebenswelt der Kinder ist, beschreibt Baumann an dem Beispiel Essen. So sei es interessant für die Schüler zu erfahren, aus welchem Grund beispielsweise viele muslimische Mitschüler kein Schweinefleisch essen oder dass es überhaupt religiöse Vorschriften gibt, welche Tiere gegessen werden dürfen und welche nicht. Ob Tiere zu töten, um sie als Nahrungsmittel zu verwenden, prinzipiell in Ordnung ist oder nicht, werde zumeist lebhaft in den Klassen diskutiert, berichtet Baumann.

Aber bei Tierethik geht es noch um viele andere Themen. Laut dem baden-württembergischen Bildungsplan etwa um die Frage, was eine artgerechte Tierhaltung ist. Der Lehrplan beinhaltet zudem den unterschiedlichen Umgang mit Tieren, Stichwörter sind Haus-, Nutz- oder Wildtiere. Es geht auch um Tierleid, Tierwohl, Tierschutzgesetze oder darum, ob Tiere genauso wie Menschen eine Würde haben und viele weitere Themen mehr. Um den Praxisbezug herzustellen, gab es auch schon Einheiten im Tannenbühl mit Stadtförster Martin Nuber, der diese Treffen gegenüber der SZ bereits als sehr bereichernd beschrieb.

Ethik wird als Fach immer beliebter

Weil mit den steigenden Schülerzahlen auch die Anteile an Schülern mit unterschiedlichen Konfessionen steigen, wird Ethik als Alternative zum Fach Religion im ganzen Land immer beliebter. Wie Baumann berichtet, weiß sie von anderen Schulen wie beispielsweise in Tübingen, dass die Ethik-Klassen dort größer werden.

Zwar sei das in Waldsee noch nicht der Fall und das Fach Religion nehme nach wie vor den Hauptteil ein. Aber fest stehe, dass sich Ethik weg entwickle vom Status als Randgruppenfach, den es bislang noch habe. Da die christlichen Kirchen in Deutschland mit einer zunehmenden Anzahl an Kirchenaustritten zu kämpfen haben, geht sie davon aus, dass in künftigen Jahren auch in Waldsee die Ethik-Klassengrößen zunehmen könnten. In anderen Städten in Deutschland sei dieser Trend schon zu sehen.

Abwechslungsreiche Inhalte

„Ich bin sehr froh, dass ich Ethik unterrichten kann.“

Es ist ein sehr relevantes Fach, das viele gesellschaftliche Themen aufgreift und nah an der Lebenswirklichkeit der Kinder ist. Anne Baumann

Doch auch den wichtigen Stellenwert vom Fach Religion betont Baumann, in dem ebenfalls wichtige Themen angesprochen würden.

An Ethik möge sie besonders, dass es abwechslungsreich sei und jeder Schüler mitdiskutieren und seine Ansichten einbringen könne. Das sei ein Unterschied zu anderen Unterrichtsstoffen, denn wer beispielsweise in Mathe, Geschichte oder Biologie nicht mitkommt, bringt sich eher wenig in den Unterricht ein. Das Thema Gewalt, das derzeit nicht nur aufgrund verschiedener Konflikte auf der Welt stark im Fokus ist, sondern auch auf manchen Schulhöfen in Deutschland, sei zum Beispiel ein wichtiger Bestandteil in Ethik, bei dem sich jeder Schüler mit seiner Haltung einbringen könne.

Baumann studierte 2006 das Fach Philosophie und Ethik, was damals an Universitäten noch recht neu war. Zuvor haben Lehrer eine Zusatzqualifikation absolviert, um Ethik unterrichten zu können. Ursprünglich wurde das Fach eher als eine Art Notlösung eingeführt, um für Religion einen Ersatz anbieten zu können. Das Etikett „Ersatz“ wird dem Fach laut Baumann aber nicht gerecht, weil es eben bedeutsame Themen behandle und zudem den Schülern beibringe, Themen komplex zu betrachten, analytisch zu durchdenken und sinnvoll zu diskutieren.