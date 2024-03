Therapeutisches Tapen oder intuitive Malspielerei

Die Volkshochschule (VHS) Bad Waldsee bietet auch in diesem Frühjahr eine spannende Auswahl an Kursen und Veranstaltungen für alle Altersgruppen an. Von kreativen Malerei-Sessions für Kinder über faszinierende Einblicke in den „American Dream“ bis hin zu praktischen Kursen zur Haushaltsreparatur und therapeutischen Anwendungen des Tapens - hier ist für jeden etwas dabei.

Bei „Kreative Entfaltung für Kinder“ lädt Elisabeth Heiß Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren dazu ein, die Welt der Farben und Formen in der intuitiven Malspielerei zu entdecken. In einer Umgebung, die von Freude und Kreativität geprägt ist, steht das Malen ohne Druck im Vordergrund. Die Kurse finden ab 12. April freitags von 15.30 bis 17 Uhr im Raum 1 der VHS statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 39 Euro für drei Termine. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Die große Sonderausstellung „American Dream“ im Haus der Geschichte Baden-Württemberg bietet einen einzigartigen Einblick in das Phänomen des amerikanischen Traums. Noch bis 28. Juli werden die Geschichten von Menschen aus Baden und Württemberg präsentiert, die den Mut hatten, in die Vereinigten Staaten aufzubrechen, um ihre Träume zu verwirklichen. Die VHS Bad Waldsee organisiert eine Exkursion zur Ausstellung am 12. April von 8.46 bis 18.10 Uhr. Neben einer Führung bleibt genügend Zeit, um die Stadt Stuttgart zu erkunden. Die Teilnahmegebühr beträgt 42 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Für alle, die ihre handwerklichen Fähigkeiten verbessern möchten, bietet die VHS Bad Waldsee einen Kurs zur Haushaltsreparatur an. Von der Behebung von undichten Wasserhähnen über das Aufhängen von Lampen bis hin zur Erneuerung von Silikonfugen lernen die Teilnehmer praktische Fertigkeiten für den Alltag. Der Kurs findet am 15. und 16. April jeweils von 18 bis 21 Uhr in der Realschule statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 70 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Karin Goldbach führt Interessierte in die Kunst des Tapens ein, einer effektiven Therapiemethode zur Linderung von Muskelverspannungen, Gelenkschmerzen und Sportverletzungen. In einem Kurs am 17. April von 19.30 bis 21 Uhr erhalten die Teilnehmer eine Einführung in die theoretischen Grundlagen und können anschließend in der Praxis die Anwendung der Tapes erproben. Die Teilnahmegebühr beträgt 12 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Anmeldung