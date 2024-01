TG-Volleyballerinnen verteidigen souverän die Tabellenführung

Mit einem klaren 3:0 (29:27, 25:15, 25:21) ist den Volleyballerinnen der TG Bad Waldsee ein Heimauftritt nach Maß gelungen, mit dem das Trainergespann Simon Scheerer und Axel Bloching sichtlich zufrieden war. Die aktuelle Tabellensituation in der Oberliga verspricht nun eine heiße Entscheidungsphase.

Neben der TG Bad Waldsee können nach wie vor die Teams aus Reutlingen und Rottenburg sowie sogar die TG Biberach noch eingreifen. Mit der Niederlage in Bad Waldsee hat die TG Nürtingen allerdings jede echte Chance auf die Meisterschaft verspielt.

Erst spannend, dann einseitig

Das Duell am Sonntagnachmittag in Bad Waldsee verlief zunächst eher ausgeglichen, weil die Defensivabteilungen beider Mannschaften glänzten und manch gut gemeinter Angriffsversuch nicht gelang. Zum Schluss des Durchgangs kamen beide Teams zu Satzbällen, wobei die Bad Waldseerinnen das bessere Ende für sich in Anspruch nahmen. Unterm Strich war es ein knapper und durchaus glücklicher Satzerfolg für den Tabellenführer.

Mit einem sehr guten Start in den zweiten Satz setzte die Mannschaft von TG-Trainer Scheerer ihren Weg fort und ging sehr schnell mit 7:2 in Führung. Die Nürtinger Spielerinnen hatten deutlich spürbar ihre bis dahin vorbildliche Konzentration verloren. So geschahen auf der Gästeseite reihenweise Fehler, die erfolgreiche Angriffe in dieser Phase nachhaltig verhinderten. Umgekehrt hatten die Gastgeberinnen ihre Abwehrstärke wieder entdeckt.

Aufschlagserien führen TG Bad Waldsee zum Sieg

Sowohl in der Abwehr als auch im Angriff hatten die TG-Frauen das Gesetz des Handelns nun an sich gerissen, wobei in dieser Phase Alexandra Graf herausragte. Sie hielt Abwehr und Angriff stabil zusammen und führte ihre Mannschaft über 18:5 zum ungefährdeten Satzgewinn. Sie war es auch, die später von Nürtingen zur wertvollsten TG-Spielerin gewählt wurde. So gab es für die Gäste nahezu keine Chance und einen klaren Satzverlust (15:25).

Die Pause vor dem vierten Satz hatte den Gästen allerdings sichtlich gutgetan. Nürtingen zeigte sich nicht willens, vorzeitig dem Tabellenprimus einen klaren Sieg zu ermöglichen. Mit großem kämpferischen Einsatz stemmte sich Nürtingen gegen die drohende Niederlage. Das Spielgeschehen wogte lange Zeit hin und her, ohne dass sich eine Mannschaft deutlich absetzen konnte. Einige Male lagen die Gäste knapp in Führung.

Derby gegen Biberach

Nach dem Gleichstand von 15:15 setzte sich aber doch nach und nach die größere Robustheit der TG Bad Waldsee durch. Starke Aufschlagserien von Katja Real und Klara Röttger taten ein Übriges. Dazu kam ein weiterer solider Auftritt der jüngsten Spielerin Thea Bodenmüller, die an diesem Sonntag ihren 16. Geburtstag mit einem klaren Erfolg feiern konnte.

Am kommenden Samstag (19 Uhr) steht Bad Waldsee vor einer schweren Auswärtsaufgabe. Dann heißt der Gegner TG Biberach, die eine ihrer letzten Chancen auf den Platz an der Sonne wird wahrnehmen wollen.

TG: Bertsch, Bodenmüller, C. Elsäßer, Graf, Groner, Herkommer, Real, Röttger, Scheerer, Weber.