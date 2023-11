TG Biberach geht im Derby leer aus

Die Oberliga-Volleyballerinnen der TG Biberach haben das Derby bei der TG Bad Waldsee mit 1:3 (25:23, 31:33, 17:25, 12:25) verloren. Dadurch rangiert das Team von Chefcoach Dirk Lafarre mit neun Punkten auf dem Konto weiterhin auf Rang fünf und hat nun, bei einem Spiel weniger, neun Zähler Rückstand auf den Tabellenzweiten Bad Waldsee.

Mit Jana Gönner, Deborah Stephan und Linnéa Müller standen der TG Biberach drei Spielerinnen nicht zur Verfügung. Zudem musste Biberach kurzfristig auch noch auf Tabea Willmann (krank) und Mittelblockerin Juliane Scholz verzichten, die sich im Training einen Kreuzbandriss zugezogen hatte. Trotz der verletzungs- und krankheitsbedingten Ausfälle spielten die Biberacherinnen zumindest im ersten Teil des Matches souverän mit.

Beide Mannschaften lieferten sich zu Beginn einen Schlagabtausch auf Augenhöhe. Die Biberacherinnen schafften es, sich Mitte des ersten Satzes einen kleinen Vorsprung zu erarbeiten. Abschütteln ließen sich die Waldseeerinnen jedoch nicht. So kam es in der Crunch-Time zum Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem besseren Ende für Biberach (25:23).

Der Satzgewinn tat den Biberacherinnen sichtlich gut, auch in Durchgang zwei lagen sie zunächst vorn. Doch ähnlich wie im ersten Satz warfen die Gastgeberinnen alles in die Waagschale, brachten neue Spielerinnen von der Bank und kämpften sich stark zurück. So entwickelte sich der Durchgang zu einem echten Krimi mit mehreren Satzbällen auf beiden Seiten. Biberach schnupperte am Punktgewinn im Derby, Waldsee wollte dies unbedingt verhindern. Beide Teams lieferten sich lange Ballwechsel mit spektakuläre Rettungsaktionen und beeindruckende Angriffen. Am Ende gelang es den Waldseerinnen, den Satz mit 33:31 für sich zu entscheiden.

Zu Beginn von Durchgang drei schien es so, als würden sich die Biberacherinnen davon nicht beeindrucken lassen. Erneut gingen die Gäste mit vier Punkten in Führung. Doch den Waldseeerinnen gelang es, durch starke Aufschläge das Spiel der Biberacherinnen ins Wanken zu bringen. Die Fehler aufseiten der Gäste häuften sich, zudem wurden im Angriffsspiel keine guten Lösungen mehr gefunden. Somit ging auch Satz drei an Bad Waldsee (17:25).

Obwohl der Biberacher Kader durch Marie Habrik (TG II) und Sabine Ludwig (TG III), die beide einen klasse Job machten, aufgefüllt wurde, fehlten den Gästen die Wechseloptionen und die Kräfte schwanden in der Folge zunehmend. Im vierten Satz versuchte Biberach nochmals zurückzukommen, doch die Waldseeerinnen zeigten sich entschlossen, nichts mehr anbrennen zu lassen. Das Heimteam holte sich den Durchgang 25:12 und damit auch die drei Punkte.

Nun gilt es für die Biberacherinnen, die Leistung aus den ersten zweieinhalb Sätzen konstant aufs Feld zu bringen, um aus derartigen Spielen in Zukunft Punkte mitnehmen zu können. Bis Weihnachten stehen noch vier Partien auf dem Programm, in denen die Biberacherinnen wieder punkten möchten, um den Platz im Tabellenmittelfeld zu halten und den Abstand nach vorn nicht zu groß werden zu lassen.

Am kommenden Samstag steigt das nächste Heimspiel. Dann empfängt die TG Biberach die SpVgg. Holzgerlingen in der Wilhelm-Leger-Halle (Anpfiff: 19.30 Uhr). Mit den eigenen Fans im Rücken will die TG dann die weiße Weste in eigener Halle wahren.

TG Bad Waldsee – TG Biberach 1:3 (23:25, 33:31, 25:17, 25:12). TG Biberach: Arendt, Gerstmann, Gnann, Julia Gönner, Marie Habrik, Hornung, Jakob, Keese, Ludwig, Winter.