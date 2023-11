TG Bad Waldsee kassiert eine weitere knappe Niederlage

Lange Fünfsatzspiele scheinen in dieser Saison nicht unbedingt die Sache der TG Bad Waldsee zu sein. Zum dritten Mal musste Trainerin Evi Müllerschön nach kräftezehrendem Kampf ihrer Männer das bessere Ende eines Spiels dem Gegner überlassen. Beim USC Konstanz verloren die TG-Volleyballer in der Regionalliga mit 2:3 (25:17, 21:25, 26:28, 25:18, 8:15). Zum dritten Mal verlor Bad Waldsee damit ein Saisonspiel im Tiebreak.

Im ersten Satz noch ein überzeugender Auftritt

Die Geschichte dieser Saison scheint sich zu wiederholen. Wieder begann Bad Waldsee stark und brachte sich in Führung, die allerdings nicht gehalten werden konnte. Eine eher verunsicherte Mannschaft musste nach schwachem fünften Satz die Segel streichen. Die Quittung ist beim Blick auf die Tabelle gut zu erkennen. Die TG nähert sich mit Riesenschritten der Abstiegsgefahr und ist derzeit Achter und damit Drittletzter. Wie schon mehrmals holte sich Bad Waldsee auch in Konstanz im ersten Durchgang einen satten Vorsprung. Rätselhaft bleibt, ob sich dem USC das TG-Spiel erst nach einer gewissen Zeit entschlüsselte, oder aber schlicht und einfach die TG-Nervenkräfte gegen Ende versagten.

Mit einem glänzend aufgelegten Zuspieler Simon Scheerer kamen die Gäste beim Universitätssportclub Konstanz nach kurzem Abtasten zu Satzmitte deutlich in die Vorderhand. Auffällig das solide Blockverhalten von Marc Moosherr und Simon Bergmann, ergänzt durch harte Angriffe der Außenangreifer Stefan Diakow und Andreas Beck. Auch dem Hauptangreifer Lennart Littmann gelangen einige Punkte. Die Abwehr um Libero Robin Cronau überzeugte in dieser Anfangsphase. All das führte zu einem 25:17-Satzgewinn.

Der vierte Durchgang ist ein Lichtblick

Allerdings drehte sich das Ganze postwendend. Der USC fand gegen Ende des zweiten Satzes die passenden Antworten. Ein knapper Vorsprung der Oberschwaben reichte nicht aus, am Ende schien die Luft raus zu sein bei der TG, die den Durchgang mit 21:25 verlor. Im dritten Satz war die Pausenansprache der Trainerin deutlich zu spüren. Bad Waldsee kämpfte wie Konstanz um jeden Meter Boden, jeweils mit passenden Argumenten der Gegenseite. Das Satzende verlief aus TG-Sicht unglücklich: Die routinierten Gäste hätten diesen Satz eigentlich gewinnen müssen, stattdessen verwandelte Konstanz den vierten Satzball zum 28:26.

Damit hatte die TG bereits einen Punkt abgegeben und stand deutlich in der Defensive. Auf der Außenposition brachte Müllerschön nun Nico Bloching, der nicht enttäuschte. Von Anfang dieses vierten Durchgangs an setzte sich die TG bis auf sieben Punkte deutlich vom Gegner ab. Schließlich hatte Bad Waldsee sieben Satzbälle ‐ der zweite wurde zum 25:18 und damit zum 2:2 verwandelt. Wenigstens einen Punkt hatte die TG dadurch.

Mehr wurde es auch nicht. Zum dritten Mal in dieser Saison ging es für die TG in den Tiebreak. Und der Fluch, der über den fünften Sätzen der TG zu hängen scheint, blieb ihr treu. Nach ausgeglichenem Beginn setzten sich die Gastgeber immer klarer ab und verbuchten einen in der Gesamtbetrachtung glücklichen Erfolg für sich. Bad Waldsee erzielte mehr Punkte als Konstantz. Doch vielleicht fehlten bei den wichtigen Punkte die Nervenstärke.