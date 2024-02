TG Bad Waldsee gewinnt das Topspiel

Die Volleyballerinnen der TG Bad Waldsee haben ihre Tabellenführung in der Oberliga gefestigt. Die TG setzte sich im Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten TV Rottenburg mit 3:1 (21:25, 25:21, 25:22, 25:20) durch. Noch ist die Saison nicht zu Ende gespielt, doch noch nie waren die Vorzeichen für einen großen Triumph so gut.

Die Gäste wollten sich Platz eins sichern

Eine Auseinandersetzung unter vielversprechenden Vorzeichen deutete sich an - und es wurde auch ein Volleyballspiel, das Beteiligte und Fans so schnell nicht vergessen werden. Der Ligaprimus TG Bad Waldsee traf auf den punktgleichen Verfolger TV Rottenburg. Das Ziel der Gäste war klar: Sie wollten durch einen Sieg Platz eins übernehmen. Die TG hoffte, den knappen Vorsprung auf Rottenburg ausbauen zu können. Entsprechend war die Stimmung in der proppevollen Halle. Zeitweise war es sogar unmöglich, wenigstens einen Stehplatz zu ergattern. Dazu kam die lautstarke, von Trommeln untermalte Unterstützung von Seiten der Gastfans - große Volleyballstimmung eben.

Von Beginn an stellte Rottenburg die Abwehr der TG vor schwere Aufgaben. Aufschlagstark und ungemein effizient in der Offensive machte der TV schnell klar, wer nach seiner Auffassung am Ende vorne liegen sollte. Mit dem immensen Druck kam Bad Waldsee zunächst nicht zurecht. Trotz großen Kampfgeistes verlor die TG den ersten Satz mit 21:25 - zeigte aber, welches Potenzial in ihr schlummert.

Eine starke Aufschlagserie bringt Bad Waldsee nach vorne

Ausgeglichen verlief der zweite Durchgang. Als entscheidend erwies sich eine starke Aufschlagserie von Thea Bodenmüller, Diesen Rückstand konnte Rottenburg nicht mehr aufholen. Der hochverdiente Satzerfolg (25:21) gab die Schlagzahl für den Rest des Spiels vor.

Auch im dritten Durchgang ging es über lange Phasen sehr eng in beide Richtungen, bis sich Klara Röttger und Thea Bodenmüller ein Herz fassten und mit ihrem Angriffsspiel die gegnerische Annahme empfindlich störten. Jetzt zeigte sich Rottenburg der unerwarteten Gegenwehr der TG nicht gewachsen. Die Mannschaft von Trainer Simon Scheerer erarbeitete sich einen deutlichen Vorsprung von fünf Punkten, den Rottenburg nicht mehr ausgleichen konnte. Ausschlaggebend auf TG-Seite war die niedrige Fehlerquote, auf die der TV keine Antworten mehr parat hatte.

Die TG lässt nichts mehr anbrennen

Jetzt entwickelte sich das ohnehin auf hohem Niveau stehende Match zum echten Kracher, dem vor allem Thea Bodenmüller gleich zu Beginn des vierten Satzes die Krone aufsetzte. Fünf Punkte Vorsprung standen schließlich für die TG zu Buche. Auffällig war auch die starke Abwehrleistung von Charlotte Elsäßer und Linda Herkommer. Letztere wurde zur besten Spielerin gekürt.

Am Samstag (18.30 Uhr) reist die TG nach Holzgerlingen.

TG: Weber, H. Elsäßer, C. Elsäßer, Röttger, Thoma, Scheerer, Bertsch, Real, Groner, Herkommer, Gebhardt, Graf, Bodenmüller.