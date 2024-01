TG Bad Waldsee erobert sich Platz eins zurück

In diesem Auswärtsspiel sprechen die Zahlen für die Volleyballerinnen der TG Bad Waldsee eine überaus deutliche Sprache: Mit 3:0 (25:16, 25:9, 25:19) verließen die TG-Volleyballerinnen die Halle des SSV Ulm 1846. Sie konnten mit berechtigtem Stolz auf ihre wieder einmal prächtige Leistung blicken. Endlich - in den Augen von Trainer Simon Scheerer - gelang es mal wieder, eine solide Leistung sicher nach Hause zu bringen. Freilich sollte man dieses Match nicht allzu hoch bewerten, immerhin gehört der SSV Ulm 1846 in der Oberliga zu den Abstiegskandidaten.

Die Angriffswucht lässt Ulm keine Chance

Von Beginn an ließen die als hoher Favorit ins Rennen gestarteten Bad Waldseerinnen an ihrem Siegeswillen keinerlei Zweifel aufkommen. Die Mannschaft spielte ihre bekannten Stärken in der Blockarbeit und der Feldabwehr konsequent aus und glänzte durch eine stabile Annahme der gegnerischen Aufschläge. Im kreativen zentralen Spiel der TG gab es wenig Missverständnisse, die Angriffe gestalteten sich meist erfolgreich, was zu deutlichen Satzabständen führte, die die Moral der SSV-Spielerinnen frühzeitig erschütterte.

Ganz besonders deutlich geschah das im zweiten Satz, in dem die Gastgeberinnen der Waldseer Angriffswucht absolut nichts mehr entgegenzusetzen hatten. Laura Weber gelangen sechs Aufschlagpunkte in Serie. Der Satzendstand von 9:25 aus SSV-Sicht spricht für sich.

Tolles Debüt einer jungen Spielerin

Lediglich im dritten Durchgang konnten sich die Ulmer Volleyballerinnen etwas hochrappeln und vom verständlicher Weise nicht mehr komplett konzentrierten Spiel der TG profitieren und das Ergebnis erträglich gestalten. In diesem Spiel hatte die Jugendliche Thea Bodenmüller ihr Debüt über die gesamte Spieldauer gegeben und dabei auf ihr auffälliges Potenzial aufmerksam gemacht. Der klare TG-Erfolg war auch im Hinblick auf den bisherigen Tabellenführer TV Rottenburg absolut wichtig. Die TVR-Spielerinnen hatten bei der TG Biberach durch eine 2:3-Niederlage Punkte liegengelassen, was wiederum den Verlust der Spitze nach sich zog. Gerne nahm die TG diese Chance wahr und ist wieder Tabellenführer.

Wohl wesentlich schwieriger als die Partie in Ulm wird die nächste Aufgabe des Spitzenreiters. Am Sonntag (16 Uhr) gibt die TG Nürtingen in der Sporthalle der Eugen-Bolz-Schule ihre Visitenkarte beim neuen Tabellenprimus ab. Die TG Nürtingen kann auf ihrem sicheren vierten Rang befreit und ohne Druck auftreten. Die anstehende Kraftprobe für Bad Waldsee vor eigenem Publikum könnte wegweisend sein.

TG: Bertsch, Bodenmüller, C. Elsäßer, H. Elsäßer, Graf, Groner, Herkommer, Real, Röttger, Scheerer, Thoma, Weber.