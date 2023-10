TG Bad Waldsee besiegt die Kadermannschaft deutlich

Wie den TG-Regionalligaspielern ist auch den Volleyballerinnen in der Oberliga im ersten Heimspiel ein 3:0 (25:15, 25:15, 27:25)-Erfolg gelungen. Vor zahlreichen Zuschauern, erstmals Hallensprecher Tim Knaus und engagierten Discjockeys war am Nationalfeiertag alles bereitet für einen ersten erfolgreichen Auftritt des Teams von Trainer Simon Scheerer.

In den ersten beiden Sätzen glänzte das Heimteam durch sein stabiles Abwehr- und Annahmeverhalten, von dem der Spielaufbau profitierte. Besonders gut agierte die TG-Abwehr, die keinen Ball verloren gab und auch anscheinend unerreichbare Bälle rettete. Im Annahmebereich, der mit steigendem Niveau immer wichtiger wird, war eine klare Verbesserung zu früheren Auftritten erkennbar. Eine gute Annahme der gegnerischen Aufschläge ermöglicht erfolgreiche Schnellangriffe über die Mitte. Durch die kluge Ballverteilung der Zuspielerinnen kamen auch die Außenangreiferinnen zum Zug. Zwei Drittel des Spiels hatten die jungen Frauen der Stützpunktmannschaft nur wenige Möglichkeiten, ihr Leistungspotenzial abzurufen, zu kompakt war die Defensive der TG.

Im dritten Durchgang allerdings bot sich den Fans ein anderes Bild. Das Gästeteam hatte die Spielweise des Gegners durchschaut und fand entsprechende Antworten. Nun hatte es die TG mit einem Gegner auf Augenhöhe zu tun. Die Gastgeberinnen und ihr Coach stellten sich aber auf die neue Situation ein. So führte die TG zur Satzmitte hin hoch, traf aber auf einen Gegner, der den Ausgleich erkämpfte. Am Ende jedoch kam die Routine und vorbildliche Abstimmung der TG zum Tragen. Den Schlusspunkt setzte mit zwei knallharten Aufschlägen Klara Röttger, die vom gegnerischen Team denn auch zur wertvollstem Spielerin auf TG-Seite gewählt wurde. Am Ende stand ein hochverdienter Sieg.