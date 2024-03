TG Bad Waldsee beendet Saison auf Rang vier

Die Würfel waren längst gefallen vor dem letzten Auftritt der TG Bad Waldsee in der Volleyball-Regionalliga. Den anvisierten Klassenerhalt schaffte die Mannschaft von Trainerin Evi Müllerschön - nach einer schwierigen Saison steht die TG am Ende sogar auf Platz vier. Es ging jedoch eng zu im Tabellenmittelfeld. Eine Niederlage zum falschen Zeitpunkt hätte den Abstieg bedeuten können.

Heidelberg schafft den Sprung in die Aufstiegsrelegation

Die direkten Bad Waldseer Konkurrenten verloren ihre finalen Partien ebenfalls, damit war der glückliche Rang vier für die TG trotz der klaren Niederlage in Heidelberg erreicht. Wenig Chancen hatte die TG gegen die harten und platzierten Aufschläge der Gastgeber, die einen effizienten Spielaufbau an den Tag legten, diese sicher vollendeten und in der Abwehr kaum zu überwinden waren. Für Heidelberg ging es noch darum, den zweiten Platz zu verteidigen, da dieser zur Relegation in die Dritte Liga berechtigt. Das hat die SG geschafft.

Ein Blick auf die Zukunft der Bad Waldseer Mannschaft zeigt noch keine klaren Konturen. Müllerschön hat ihr grundsätzliches Interesse betont, ihre Aufgabe weiterzuführen. Sie erwartet allerdings Unterstützung durch die Jugendarbeit des Vereins und ihrer Kollegen im Trainerteam. Über Zu- und Abgänge ist noch nichts Belastbares bekannt. Die Pause wird der Mannschaft und der Trainerin jedenfalls guttun.