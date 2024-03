Vier Wochen nach der überraschenden Schließung der Saunalandschaft in der Waldsee-Therme stehen den Gästen ab sofort immerhin die Finnische Sauna und die Urbachsauna in Haus 2 auf dem Außengelände wieder zur Verfügung - wenn auch für eine begrenzte Anzahl an Besuchern.

Gäste können die Saunen in „Haus 2“ maximal vier Stunden nutzen und erhalten dafür einen vergünstigten Eintrittspreis. Städtische Rehakliniken

Dies gaben die Städtischen Rehakliniken Bad Waldsee am Dienstagvormittag auf SZ-Anfrage bekannt. Das große Hauptgebäude hingegen bleibt bis auf weiteres aufgrund eines Wasserschadens geschlossen, um notwendige Instandsetzungsarbeiten angehen zu können, heißt es dazu von den Kliniken, die die Unannehmlichkeiten bedauern.

Der Bereich im Bild mit Urbach-Sauna (links), Außenbecken (Mitte) sowie Lounge und Finnischer Sauna ist wieder geöffnet. (Foto: Archiv/Sabine Ziegler )

Sauna-Fans haben lange gerätselt

Mehrere Saunabesucher hatten sich in der vergangenen Woche an die Schwäbische Zeitung gewandt, weil sie auf Anfrage bei den Städtischen Rehakliniken keine Informationen darüber erhalten hätten, wann denn mit der Wiedereröffnung der Saunalandschaft zu rechnen sei.

Hier kann wieder geschwitzt werden. (Foto: Archiv/Waldsee-Therme/Jo Herrmann Design )

Gegenüber der SZ unterstreicht die Betriebsleitung nun, dass die Wellnessanlage im Kurgebiet seit Wochenbeginn zumindest teilweise wieder an den Start gegangen sei, nachdem von der Therme aus ein direkter Zugangsweg für die Nutzung von Gebäude 2 im Außenbereich geschaffen worden sei.

Probedurchlauf war offenbar erfolgreich

„Gäste können die Saunalandschaft über ein Drehkreuz, das sich in einem eigens dafür errichteten Holzhaus befindet, betreten. Am vergangenen Wochenende wurde dafür bereits ein Probedurchlauf mit mehreren Saunagästen erfolgreich durchgeführt“, heißt es dazu in der Pressemitteilung.

Das Außenbecken für Nacktbader und Saunierer ist wieder zugänglich. (Foto: Archiv/Therme/Hermann )

Eintrittspreis jetzt günstiger

Aufgrund des vorerst noch eingeschränkten Saunabetriebes müsse die zulässige Personenzahl jedoch begrenzt werden. „Um möglichst vielen Besuchern das Saunieren zu ermöglichen, können Gäste die Saunen in Haus 2 maximal vier Stunden nutzen und sie erhalten dafür einen vergünstigten Eintrittspreis“, unterstreichen die Städtischen Rehakliniken Bad Waldsee.

Sauna-Fans haben darauf gewartet: Auf diesen Steinen gibt's in der Urbach-Sauna der Waldsee-Therme die Aufgüsse. (Foto: Archiv/Therme )

Wie lange bleibt der Rest gesperrt?

Ein Zeitfenster, wie lange das Hauptgebäude 1 der Saunalandschaft nach dem Wasserschaden geschlossen bleiben muss, war von den Betreibern ebenso wenig in Erfahrung zu bringen wie die Ursache für diesen Vorfall. Nur soviel: „Die Arbeiten werden so schnell als möglich abgeschlossen, um den Saunagästen bald wieder ein vollständiges Saunaerlebnis bieten zu können“, so die Kliniken. Man bedauere diese Unannehmlichkeiten und danke allen Gästen „für ihr Verständnis und ihre Treue“.