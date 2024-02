Technischer Defekt löst Autobrand aus

Ein technischer Defekt war mutmaßlich die Ursache für einen Pkw-Brand, zu dem Feuerwehr und Polizei am Dienstagmorgen gegen 3.30 Uhr in die Robert-Koch-Straße ausgerückt sind. Das teilt die Polizei mit. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Motorraum des Toyota in Brand. Die örtliche Feuerwehr löschte die Flammen rasch und konnte somit verhindern, dass nebenstehende Fahrzeuge beschädigt wurden.