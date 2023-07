TC Bad Waldsee verliert knapp und muss nun hoffen

Zum Abschluss ihrer Saison in der Tennis–Oberliga haben die Herren 40 des TC Bad Waldsee beim TC Herrenberg eine 4:5–Niederlage hinnehmen müssen. Am letzten Spieltag müssen die Bad Waldseer als Tabellenzweiter zuschauen, wie sich der TC Weilheim gegen den TC Herrenberg schlägt. Bei dieser Partie entscheidet sich die Meisterschaft und der Aufstieg.

Die Einzelpunkte durch Christian Geiger, Oliver Häusler und den weiter ungeschlagenen Erwin Real sorgten für den 3:3–Zwischenstand. Allerdings gewann der TC Bad Waldsee in Herrenberg nur noch das erste Doppel mit Christian Geiger/Thimo Greiner.

Der TC Ravensburg hat in der Verbandsliga durch einen 6:3–Erfolg beim SV Leonberg/Eltingen seine Spitzenposition behauptet und kann am Sonntag (10 Uhr) mit einem Heimsieg gegen den sieglosen Tabellenletzten Tennisklub SSV Ulm 1846 II in die Oberliga zurückkehren. In Leonberg sorgten Lars Aregger und Ben Cronau jeweils im Matchtiebreak sowie Mikael Vollbach und Christoph Vonbank für die Ravensburger Einzelsiege. Aregger/Vollbach und Raubinger/Vonbank gewannen zudem im Doppel.

Die Ravensburger Tennisspielerinnen stehen bereits als Oberliga–Aufsteiger fest. Der TCR gewann auch sein sechstes und letztes Spiel der Saison gegen STC Schwäbisch Hall mit 6:3. Nadja Strähle, Anne Heim, Sara Erenda und Noemi Köhle gewannen ihre Einzel, Annika Hepp/Anne Heim sowie Erenda/Köhle die Doppel.

Den fünften Saisonsieg sicherten sich die Damen des TC Bad Waldsee in der Bezirksklasse 2. Sie gewannen mit 6:3 bei der Spielgemeinschaft Oberkirchberg/Staig/Wiblingen. In den Einzeln fuhren Doreen Cebulski, Johanna Geiger und Carmen Pöhl die Siege für den TC ein. Dazu gewann Bad Waldsee mit Johanna Geiger/Swantje Lingenberg, Doreen Cebulski/Katrin Heinsohn und Carmen Pöhl/Irene Dochow alle drei Doppel. Bad Waldsee ist damit nach fünf Siegen aus sechs Spielen Tabellenzweiter.