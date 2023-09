Der Schlüsselsatz fällt im Gespräch mit der Künstlerin Tatjana Orlob in der Kleinen Galerie vor der Eröffnung der Ausstellung „Fragmente“ und ihrer Tanz–Performance: „Man muss immer vor der Zeit sein“, sagt sie, eine zarte Person, deren Anmut und Empathie, mit denen sie auf ihr Gegenüber eingeht, sie auszeichnen.

Doch von vorn: Trotz schönsten Spätsommerwetters kamen viele Gäste zu Axel Otterbach in die Kleine Galerie, sicher auch neugierig auf die Tanz–Performance einer 1960 geborenen Künstlerin, Tochter von zwei Musikern, die sich 1981 und nach ihrer Ausbildung als Meisterschülerin von Cary Rick in Berlin zunächst dem Tanz verschrieben hat. 2004 kehrte sie zur Malerei zurück, die sie ab 1978 zuerst in Bonn und Basel studiert hatte. Heute lebt sie in Markdorf.

Ein Brandrede, die sich an die „großen Häuser“ richtet

Oberbürgermeister Matthias Henne sprach ein längeres Grußwort und Axel Otterbach holte zu einer schwungvollen „Philippika“ über die großen Kunstevents aus, die vor lauter Aktivismus, Show und Statements die Inhalte der Kunst vergäßen, bat aber gleichzeitig um Nachsicht, weil diese kleine Brandrede natürlich nur „den großen Häusern“ gelte.

Thomas Warndorf, der bereits in eine andere Ausstellung von Orlob im Juli in Isny eingeführt hatte, zog mit einem Zitat von Wassily Kandinsky über den Tanz die Verbindungslinie zu Orlobs zwei künstlerischen Arbeitsfeldern und machte mit einem Zitat von Paul Cézanne die Antipoden — Zartheit und Schwere — ihrer Arbeiten klar. Ein Zitat von Orlob führte noch weiter in das Wesen ihrer Kunst: „Unsere Leben sind wie Bruchstücke“.

Was ist zu sehen?

Alle hier ausgestellten Werke sind außergewöhnlich taktile Werke in Erdfarben auf hellen Gründen, mal flächig, mal pastos aufgetragen, Mischtechniken mit Öl, Acryl, Pastellkreiden und Graphit auf Leinwand im lang gezogenen Querformat oder im Hochrechteck. Kleine plastische Elemente blähen sich unter der Oberfläche, aufgelegte Blüten oder Gräser werden in einer feinen Linie fortgesetzt, ihre Gestalt pastos übermalt. Kaum Figürliches, aber zu ahnendes Stoffliches, dazu Schrift, manchmal wie ein Gestrick wirkend, punktuell auch als Text oder Einzelwörter erkennbar. In manchen Bildern tauchen Begriffe auf, Motti oder Slogans, aber sie wirken nicht wie ein flammender Appell, eher wie ein leises Mahnen. So wie sich poetische Chiffren wie die Umrisse vertrockneter Sonnenblumen, von einem Haufen Holz („vorsicht umbau“), von Schilf im Sumpf („das was bleibt“) in gestische Zeichen („tanz“) verwandeln, so wird die greifbare Materie zum Bild.

Ein bleibender Eindruck die sieben Minuten dauernde Bewegungsstudie nach der Laudatio, so verhaltene wie weit ausholende Körpergestik, Sichkrümmen, Beugen, Schreiten, äußerste Sicherheit auf bloßen Füßen, ernst und gespannt zu Musik von Laurie Anderson und anderen. Und zum Schluss ein befreiendes Strahlen: so beglückend kann die Begegnung mit Kunst sein. Das begeisterte Publikum applaudierte lange.

Die Austtelung ist bis zum 29. Oktober zu sehen. Die Kleine Galerie hat täglich geöffnet von 10 bis 19 Uhr. Weitere Infos unter: www.tatjana-orlob.com und www.kunstportal-bw.de.