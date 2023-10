Syrischer Friseurmeister übernimmt Waldseer Friseursalon „Sie & Er“

Die Zeiten im Friseurhandwerk bleiben aufgrund des anhaltenden Fachkräftemangels haarig. Da kann sich die Waldseer Friseurmeisterin Michaela Kieble vom alteingesessenen Salon „Sie & Er“ glücklich schätzen, dass sie für ihr Geschäft am Frauenberg einen Nachfolger gefunden hat, der sich seit September in der Einarbeitungsphase befindet.

Ab 1. Januar 2024 verpachtet die bisherige Inhaberin ihre Räumlichkeiten samt Inventar an den Friseurmeister und gebürtigen Syrer Bassel Al Khalaf und kann sich dadurch auf ihren zweiten Salon in Kürnbach bei Bad Schussenried konzentrieren.

Seit 43 Jahren „Friseurin aus Leidenschaft“

Kieble ist seit 43 Jahren „Friseurin aus Leidenschaft“ wie sie sagt und die geplante Übergabe des ehemals elterlichen Friseursalons fällt ihr daher sichtlich schwer. „Seit ich einen guten Nachfolger gefunden habe, geht es mir immerhin schon etwas besser bei dem Gedanken, das loszulassen, was meine Eltern aufgebaut haben und was ich seit bald 20 Jahren fortgeführt habe“, räumt die 59-Jährige im SZ-Gespräch ein.

Die zunehmenden Probleme bei der Suche nach geeignetem Fachpersonal im Friseurhandwerk und ihr Alter hätten sie letztlich dann aber doch dazu bewogen, sich künftig auf den Salon an ihrem Wohnort zu konzentrieren.

Während der Pandemie fingen die Probleme an

Begonnen hätten die Personalprobleme in ihrem langjährigen Team während der Pandemie. „Da kam irgendwie alles zusammen bei meinen Mitarbeiterinnen: Schwangerschaft, Krankheit, Ortsveränderung und Renteneintritt ‐ plötzlich stand ich fast alleine da in meinem Salon“, beschreibt Kieble diese wohl schwierigste Phase bei „Sie & Er“.

Aufgeben ist ihre Sache aber nicht und deshalb streckte die Handwerksmeisterin ihre Fühler aus nach einer möglichen Nachfolgeregelung.

Übernahme ist wie ein „Sechser im Lotto“

Und der Zufall wollte es, dass im strebsamen Friseurmeister Al Khalaf schon länger der Wunsch nach einer Selbstständigkeit schlummerte und er sich deshalb die Übernahme von Kiebles Geschäft vorstellen konnte.

Das war für uns beide wie ein Sechser im Lotto ‐ ich kann beruhigt abgeben und weiß meine langjährige Kundschaft gut versorgt und Bassel kann sich hier in seinem Beruf verwirklichen, ist Kieble zuversichtlich.

Sie habe das Gefühl, „alles richtig gemacht“ zu haben im Hinblick auf die bevorstehende Übergabe.

Seit 1. September arbeiten Kieble und ihr Nachfolger bereits Hand in Hand im Salon und offenbar kommt der Mann aus Vorderasien auch gut an bei seinen Kundinnen.

„Er ist ja Damenfriseur und macht das wirklich klasse ‐ Respekt!“, lobt Kieble, die seit 15 Jahren im Vorstand der Friseurinnung Ravensburg sitzt, den 28-Jährigen. Sein Handwerk hat Al Khalaf nach Flucht und Aufnahme in Deutschland im Jahr 2015 im Ravensburger Friseursalon „Haare“ von Markus Herrmann von der Pike auf gelernt.

Bassel Al Khalaf hat seine Integration rasch vorangetrieben

Der von einem Bauernhof stammende Syrer hat seine Integration im Land seiner Wahl rasch vorangetrieben, indem er sich hier sehr schnell gute Deutschkenntnisse erwarb, eine Ausbildung machte und die Meisterschule in Neu-Ulm gleich hinterher schob. Daneben jobbte er unter anderem im Waldseer „Hasen“ im Service, um sich seinen beruflichen Traum erfüllen zu können.

„Mein Ziel war es, einen eigenen Friseursalon zu führen und dafür arbeite ich hart“, betont Al Khalaf, während er einer Kundin die richtige Farbe für ihr Haar empfiehlt, was ihr direkt zusagt.

Verstärkung im Salon: Auch der Bruder zieht nach Bad Waldsee

Aber ohne verfügbares Personal dürfte es auch für den jung-dynamischen Friseurmeister nicht ganz so einfach werden, die Wünsche seiner Kundschaft dauerhaft zu erfüllen. „Ich fange deshalb bewusst klein an, mein Bruder, der ebenfalls gelernter Friseur ist, zieht im November von Hamburg nach Bad Waldsee und schneidet dann unseren männlichen Kunden die Haare. Und so gehen wir gemeinsam Schritt für Schritt voran“, blickt Al Khalaf voraus.

Und bis Ende des Jahres weiß der fließend Deutsch sprechende Friseur mit Kieble noch eine sehr erfahrene Friseurmeisterin an seiner Seite, die ihn in die Buchhaltung einführt und in viele weitere Dinge, die die Selbständigkeit in einem hochbürokratischen Land wie Deutschland mit sich bringt.

„Diese Übergangszeit von vier Monaten bis zur Salonübernahme sind hilfreich für Bassel und mir ist schon jetzt weniger bange mit Blick auf die Zukunft des Salons als noch vor ein paar Monaten, als ich wirklich nicht wusste, was kommt“, zeigt sich Kieble zuversichtlich, dass das 1975 von ihren Eltern Sonja und Wolfgang Strezeck gegründete Geschäft auch in Zeiten des Fachkräftemangels überleben wird. Dank Al Khalaf und seiner Zielstrebigkeit, sich in seiner Wahlheimat Bad Waldsee eine sichere Zukunft aufzubauen.