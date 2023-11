SV Reute stürzt den Tabellenführer Wolfegg

Der 13. Spieltag der Fußball-Kreisliga A1 ist kurios gewesen. Bei teilweise grenzwertigen Witterungs- und Platzbedingungen gingen von den ersten acht Mannschaften der Tabelle nur zwei als Sieger vom Platz: der SV Bergatreute (4:2 gegen Fronhofen/Fleischwangen) und die SG Aulendorf (5:2 gegen Kosova Weingarten). Die Tabellenführung an den SV Bergatreute abgeben musste der SV Wolfegg, der sein Heimspiel gegen den SV Reute mit 0:1 verlor. Gleich mit 4:1 schickte der SV Ankenreute den SV Haisterkirch nach Hause.

In sieben Auswärtsspielen gibt es nur einen Sieg

Die Tabelle lügt nicht, heißt es gerne. Dies gilt auch beim SV Haisterkirch und vor allem in der Auswärtstabelle. In sieben Spielen gab es nur einen Sieg. Am vergangenen Sonntag verlor der SVH trotz klar überlegener erster Hälfte und der frühen Führung durch Christian Egger (18.) beim SV Ankenreute mit 1:4. „Wir müssen zur Halbzeit klar führen, bekommen aber praktisch mit dem Pausenpfiff den unnötigen Ausgleich (Foulelfmeter durch Robin Braun, Anm. der Red.). Im zweiten Durchgang haben wir stark abgebaut und das Spiel hergeschenkt, was mich sehr ärgert“, meinte SVH-Trainer Daniel Allgäuer. Ganz anders war natürlich die Stimmungslage bei Tobias Krug: „Wir freuen uns sehr über den Sieg, wissen ihn aber auch richtig einzuordnen“, sagte Ankenreutes Trainer. „Wenn unser Torhüter Philipp Deuringer in der ersten Hälfte nicht so stark gehalten hätte, wäre das Spiel bereits zu Gunsten von Haisterkirch entschieden gewesen. In der zweiten Halbzeit haben wir ein starkes Spiel gemacht und sind über den Kampf und Konterfußball zum Erfolg gekommen.“

Während Haisterkirch nicht gerne auswärts spielt, tut sich der SV Wolfegg in den Heimspielen deutlich schwerer. Durch die 0:1-Heimniederlage gegen den SV Reute verlor Wolfegg die Tabellenführung ‐ Reute holte sich dagegen wichtige Punkte im Abstiegskampf. „Wir sind das Spiel aus einer tiefen Grundordnung mit Fünferkette angegangen. Zudem hat unser Torhüter Daniel Briegel stark gehalten. Der Elfmeter zum Siegtor (62., Niklas Klawitter, Anm. der Red.) war sicherlich etwas umstritten, aber so ist es wohl mit jedem Handelfmeter mittlerweile“, meinte SVR-Trainer Jonas Klawitter. Bitter war für Reute nur die Rote Karte gegen Johannes Freßle (73.). „Er wird uns fehlen“, haderte Jonas Klawitter.

Trainerwechsel in Molpertshaus macht sich bemerkbar

Den nächsten Sieg im Abstiegskampf gab es für den FV Molpertshaus in Bad Waldsee (4:0) ‐ in fünf Spielen seit dem Trainerwechsel von Daniel Fürgut zu Alexander Albrecht hat der FVM zehn Punkte geholt. „Daniel Fürgut ist ein ausgezeichneter Trainer. Nach dem 0:4 in Wolpertswende sahen wir und die Mannschaft den Klassenerhalt aber als stark gefährdet an, weshalb wir uns zur Trennung entschlossen hatten“, sagt Raimund Biber, Sportlicher Leiter des FVM. „Da wir in den vergangenen Jahren mit Eigengewächsen oft gute Erfahrungen gemacht hatten, war der Schritt zu Alexander Albrecht die logische Konsequenz. Auch wenn er nun bis zur Winterpause im schon länger gebuchten Urlaub weilt, freuen wir uns sehr, ihn mindestens bis zum Saisonende an der Seitenlinie haben zu dürfen.“ Albrecht sei „Molpertshauser durch und durch“ und schon sehr lange im Verein. „Die Chemie zwischen Mannschaft und Trainer ist in einem Verein wie unserem von extrem hoher Bedeutung, weshalb wir uns nun für den Klassenerhalt gewappnet sehen“, meint Biber, der Albrecht in dessen Urlaubszeit vertritt.

Auch bei der TSG Bad Wurzach fruchtete der Trainerwechsel. In Spiel eins nach der Trennung von Erol Figel siegte die TSG mit 6:2 gegen den zuletzt starken SV Wolpertswende.