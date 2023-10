SV Haisterkirch und Sven Sürgand gehen getrennte Wege

Der Tabellenfünfte der Fußball-Kreisliga A1, der SV Haisterkirch, hat sich nach neun Spieltagen überraschend von seinem Trainer Sven Sürgand getrennt. Das gab der Verein beim Internetportal FuPa bekannt. Der Verein wolle damit der Mannschaft einen neuen Impuls im Meisterschaftsrennen geben.

In einem Derby komplett enttäuscht

„Wir haben uns nach einem Gespräch zu einer einvernehmlichen Trennung entschieden. Dabei wurde auch die sportliche Leistung hinterfragt“, teilte die sportliche Leitung des SV Haisterkirch mit. Der SVH wusste in dieser Saison nur vereinzelt zu überzeugen. Auf den deutlichen Sieg gegen den FC Kosova Weingarten (12:0) folgten zwei Unentschieden (3:3 gegen den SV Reute, 2:2 gegen die SG Waldburg/Grünkraut). Und auch an den 5:0-Erfolg gegen den TSV Berg II konnte man nicht anknüpfen. Dabei blieb Haisterkirch sogar drei Spiele lang ohne Sieg ‐ darunter waren die Derbys gegen Molpertshaus (1:1) und Bad Waldsee (2:5). Vor allem bei der ersten Saisonniederlage in Bad Waldsee enttäuschte die Mannschaft von Sven Sürgand deutlich. „Letztendlich waren die letzten drei Spiele ausschlaggebend für diesen Schritt. Dabei handelt es sich aber keinesfalls um eine Kurzschlussreaktion, sondern um eine gemeinsam getroffene Entscheidung, um sportlich neue Impulse zu setzen“, teilt der SVH mit.

Vergangene Saison in der Aufstiegsrelegation gescheitert

Für Sürgand bedeutet dies das Ende eines zweieinhalbjährigen Engagements beim SVH. Nach zwei abgebrochenen Saisons übernahm er den Verein 2021. In der vergangenen Saison spielte Haisterkirch unter Sürgand lange um die Meisterschaft mit und erreichte die Bezirksliga-Relegation. Dort musste sich der SVH knapp der SG Kißlegg geschlagen geben. „Wir hatten tolle Zeiten mit Sven. Dazu gehörten emotionale Tiefpunkte wie die Niederlage in der Relegation, aber auch viele Höhepunkte, wie zum Beispiel ausgiebig gefeierte Siege. Sven hat immer viel Zeit und Arbeit investiert und die Mannschaft nicht nur voran-, sondern auch näher zusammengebracht. Dafür sind wir sehr dankbar“, heißt es in der Mitteilung.

Gegen den TSV Eschach II wird am Sonntag (15 Uhr) vorerst der bisherige Co-Spielertrainer Daniel Allgäuer das Traineramt übernehmen. Assistiert wird er an der Seitenlinie von Abteilungsleiter Martin Bosch. Der SVH bemüht sich um eine schnelle Lösung, einen Schnellschuss wolle man jedoch vermeiden.