SV Haisterkirch holt Dietmar Hatzing als neuen Trainer

Nach einem starken Saisonstart in der Fußball-Kreisliga A1 ist beim SV Haisterkirch eine Ergebniskrise gefolgt, die nach dem neunten Spieltag in der Trennung von Trainer Sven Sürgand mündete. Nachdem interimsmäßig Daniel Allgäuer als Spielertrainer übernahm, hat der SVH nun einen neuen Trainer vorgestellt: In Dietmar Hatzing übernimmt ein Trainer mit Landesliga-Erfahrung.

Schon 2013/14 trainierte Hatzing in der Kreisliga A1 und stieg damals mit dem SV Baindt als Meister in die Bezirksliga auf. Auf das Engagement in Baindt folgte der Trainerposten beim FV Biberach, den Hatzing in zwei Amtszeiten sowohl in der Bezirksliga Riß als auch in der Landesliga erfolgreich trainierte. Zuletzt war Dietmar Hatzing bei seinem Heimatverein SV Fischbach aktiv, wo er sein Amt im November 2021 niederlegte.

Verantwortliche wollten keine „Kurzschlussreaktion“

„Nach einem langwierigen Auswahlprozess sind wir sehr glücklich, mit Dietmar einen Trainer gefunden zu haben, der genau die Eigenschaften mitbringt, die wir uns für die Mannschaft vorstellen“, sagen Haisterkirchs Sportliche Leiter Martin Bosch und Andreas Staiger. Der Zeitpunkt der Vorstellung sei dabei bewusst gewählt worden: „Zum einen wollten wir keine Kurzschlussreaktion treffen und haben uns deshalb intensiv mit der Trainersuche beschäftigt. Zum anderen wollten wir in den wenigen verbleibenden Hinrundenspielen keine zusätzliche Unruhe in die Mannschaft bringen.“ Interimstrainer Daniel Allgäuer, der nun wieder in die Rolle des Co-Spielertrainers rückt und sich mehr auf seine Aufgaben auf dem Feld fokussiert, sei man „außerordentlich dankbar“ für den Einsatz.

Das Ziel ist, die Defensive zu stabilisieren

Hatzing freut sich auf seine neue Aufgabe. „Das Gesamtpaket in Haisterkirch stimmt. Die Gespräche waren sehr angenehm und aufschlussreich, die Organisation im Verein stimmt und die Trainingsbedingungen sowie die Anlage sind optimal. Auch den Kader schätze ich sehr gut ein, weshalb es mich wundert, wieso bislang nicht mehr Punkte gesammelt wurden.“ Das Punktesammeln soll in der Rückrunde wieder erfolgreicher gestaltet werden. Dafür nimmt der neue Trainer vor allem die Disziplin in den Fokus: „Wir müssen kompakt stehen, ein klares System haben und die Defensive stabilisieren. Sehr wichtig ist mir außerdem ein positiver Teamgeist von allen Spielern im Kader.“ Gelinge dies, dann seien mehr Punkte drin, meinen sowohl Bosch und Staiger als auch Hatzing. „Wir wollen in der Rückrunde das Beste rausholen und zum Schluss schauen, was dabei herauskommt. Der Wille ist da und bei dieser ausgeglichenen Liga ist einiges möglich“, sagt der neue SVH-Trainer.