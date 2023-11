Stricken für Kinder in Tansania

Seit vielen Jahren fertigen Strickerinnen und Näherinnen Socken in allen Größen, Taschen und Schürzen, Puppen, Weihnachtssterne und mehr an, die unter anderem im Maximilianbad und in der Hofgartenklinik Bad Waldsee im regelmäßigen Rhythmus verkauft werden.

In der Vorweihnachtszeit ist von Montag bis Samstag, 27. November bis 2. Dezember, ein Verkaufstand im Feneberg auf dem Frauenberg in Bad Waldsee aufgebaut. Jedes verkaufte Paar Babysöckchen ergibt in Tansania ein Moskitonetz, damit ist die erste und effiziente Prophylaxe gegen Malaria für das Baby und seine Mama gewährleistet, wie die Kinderhilfe Tansania mitteilt.

Mit Spendengeldern wird das Ifunda Health Center mit seinen zwei Operationsräumen und die Krankenzimmer immer wieder „patientengerecht“ verbessert. Ultraschallgeräte, OP-Tische, Röntgengeräte, medizinische Instrumente, Sauerstoffgeräte und weiteres wurden von den großen Krankenhäusern und Arztpraxen gespendet. Immer wieder gibt es Ernährungsprobleme bedingt durch Missernten nach Trockenperioden. Auch hier wird mit Spendengeldern geholfen.

Mehr Infos gibt es auf www.klumpfuss-feuerkinder.de.