Streit an der Fasnet endet im Krankenhaus

Mit der Faust hat ein 31-Jähriger einem 24-Jährigen in Reute ins Gesicht geschlagen. Nun ermittelt das Polizeirevier Weingarten wegen Körperverletzung.

Plötzlich war die Faust im Gesicht

Eigentlich verlief die Fasnet in Reute ruhig. Am Sonntagabend kam es an einer Theke allerdings zu einem Streit. Dabei schlug ein 31-Jähriger einem 24-Jährigen mit der Faust ins Gesicht und verletzte ihn. Welche Verletzungen der Mann sich dabei zuzog, wird von Beamten „anhand der ärztlichen Untersuchung noch erhoben“, berichtet ein Polizeisprecher.

Schließlich musste der 24-Jährige zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei erteilte dem 31-Jährigen einen Platzverweis und ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen ihn.