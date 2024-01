Nachdem die Hymer-Mitarbeiter am Montag bereits ein erstes Streiksignal gesendet haben, wird es am Freitag einen großangelegten Warnstreik mit Kundgebung, Trillerpfeifen und Warnwesten vor dem Hymer-Werk in Bad Waldsee geben.

Was fordert die IG Metall überhaupt?

Am Freitag kommen die Hymer-Beschäftigten um 10 Uhr zusammen, um auf ihre Forderungen in den Tarifverhandlungen der holzverarbeitenden Industrie aufmerksam zu machen. Wie bereits berichtet habe sich die Arbeitgeberseite nach Ansicht der IG Metall nicht ernsthaft genug mit den Forderungen beschäftigt. Die IG Metall fordert in der laufenden Tarifrunde 8,5 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten sowie eine Inflationsausgleichprämie.

Nach rund einer Stunde dürfte der Protest beendet sein, ehe die Teilnehmer den Heimweg antreten.