Straßenreinigung kommt mit der Kehrmaschine

Im Stadtgebiet Bad Waldsee und in den drei Teilorten werden ab Montag, 25. September, die Straßen mit der Kehrmaschine gereinigt.

An dieser Stelle weisen die Verantwortlichen darauf hin, dass immer wieder Anlieger Splitt, Unrat oder sonstigen Kehrricht vom Gehweg in die Straßeneinlaufschächte hineinkehren und so bequem „entsorgen“ wollen. Dies ist nicht nur unzulässig, sondern verursacht für die Stadt hohe Kosten.

Das Reinigen der Straßeneinlaufschächte ist sehr zeit–, personal– und kostenintensiv. Unter Umständen kann es aber auch vorkommen, dass ein Straßeneinlaufschacht dadurch mit der Zeit völlig verstopft. Bei starken Regenfällen führt dies zu einer sehr kritischen Situation. Gegebenenfalls muss dann die Stadt einen Einlaufschacht außerhalb des normalen Reinigungsrhythmus freimachen.