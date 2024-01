Steffen Merk aus Bad Waldsee kommt weit in der Welt herum: beruflich als Abteilungsleiter und Verantwortlicher für den globalen Vertrieb eines Industrieunternehmens im Landkreis, dann privat, weil seine Frau aus Brasilien stammt, und nicht zuletzt für sein Start-up zur Herstellung des mexikanischen Agaven-Brandes Tequila „Madrugada“.

Das ist ganz schön viel Holz, aber der 36-jährige Familienvater möchte mit dem negativen Image des Getränkes aufräumen und diesem auch in Europa jenen Stellenwert geben, den er qua hochwertiger Herstellungsmethoden seitens mexikanischer Kleinbauern verdient habe.

Den Schneefall im Hopfenweiler nutzt Merk bei Sonnenschein für eine Runde auf seinen Langlaufskiern. „Dieses Wetter steht im krassen Gegensatz zu Shanghai, wo ich gerade geschäftlich unterwegs war bei 15 Grad plus“, lacht Merk. Und blickt bereits in die nächsten Tage, wo es für ihn mit Familie nach Brasilien ging, der Heimat seiner Frau Karen.

Wie es zum Startup gekommen ist

Dieses Herumkommen auf der Welt und die große Verbundenheit zu Südamerika waren für den studierten Wirtschaftsingenieur und dessen Geschäftspartner Patrick Blume (Köln) Anlass, mithilfe eines Start-ups den Ruf des Tequila so aufzuwerten, wie dies anderen Unternehmen bei Gin gelungen ist. In Deutschland kennt man bislang nämlich vor allem den Supermarkt-Tequila mit seinem markanten Flaschenhütchen.

Mit Rücksicht auf unsere Vollzeitanstellungen in anderen Berufen sind wir mit einer limitierten Auflage von 1000 Flaschen gestartet, die wir über einen eigenen Online-Shop, in ausgewählten Bars und Restaurants und vereinzelt im Handel vertreiben, erläutert Merk den Entstehungsprozess des Start-ups.

Als langfristiges Ziel formulieren beide den Einstieg in die gehobene Gastronomie deutscher und europäischer Großstädte. Von den dortigen Szenelokalen erhofft sich das Duo eine stärkere Nachfrage für ihren hochwertigen Tequila aus blauer Agave als im ländlichen Raum.

Schlechte Erfahrungen von Jugendlichen

In den USA liegt Tequila nach Angaben Merks bereits seit Jahren enorm im Trend. VIPs wie der Schauspieler George Clooney haben längst ihre eigene Tequila-Marke entwickelt. „In Deutschland spielt Tequila noch eine untergeordnete Rolle, weil eben die Flasche mit diesem roten Kunststoff-Hut in den 1990er-Jahren den Markt überschwemmt hat und für schlechte Erfahrungen Jugendlicher mit Alkohol steht“, weiß Merk. Ein hochwertiger Tequila bestehe aber bis zu 100 Prozent aus Agavensaft, günstigere Supermarktware teilweise nur bis zu 60 Prozent.

Merk und Blume sehen daher ein enormes Potenzial für guten Agaven-Brand, der bis zu acht Jahre in Whiskey-Fässern gelagert werden kann. Ihrem eigenen „sanften, frischen“ Getränk mit einer Note von Zitrus, Pfeffer und Vanille haben sie den Namen „Madrugada“ - „Die blaue Stunde“ - gegeben.

„Dieser Begriff ist in der spanischen Sprache vielfach präsent, man sagt beispielsweise: Wir waren gestern aus und sind erst im Madrugada nach Hause gekommen“, erläutert der Waldseer, der auch einen Master in Business Administration in Portugal und Brasilien hat. Ihr Tequila spiele daher mit der Ambivalenz zwischen Nacht und Tagesanbruch und diese Individualität habe man in Produkt und Design der Flasche einfließen lassen.

Wo die Agaven herkommen

Zur Herstellung von Tequila benötigt ein deutsches Start-up verlässliche Kleinbauern im Herkunftsland Mexiko. „Unser Produkt wird dort bereits in der dritten Generation von einer Kleinserien-Brennerei in Jalisco hergestellt. Dort hat unser Partner eigene Agavenfelder, auf denen keine Pestizide eingesetzt werden, und die Agaven haben eine Reifezeit von mindestens sechs Jahren, was der Qualität zugutekommt“, betont Merk.

Damit habe der dortige Partner die Kontrolle über den gesamten Prozess: angefangen bei der Bepflanzung und Ernte der Agave bis hin zur Herstellung und Abfüllung des Produkts. Merk: „Dort wird großer Wert gelegt auf handwerkliche Prozesse und sorgfältige Qualitätskontrolle, was mehrere renommierte Auszeichnungen belegen.“

Merk und Blume waren inzwischen drei Mal vor Ort in Mexiko, um den Brennern bei Ernte, Herstellung und Abfüllung über die Schultern zu schauen. „Wir waren begeistert und sind absolut überzeugt von der hohen Qualität unseres Madrugada, dem in absehbarer Zeit noch weitere Sorten Tequila folgen sollen“, blickt der Waldseer optimistisch voraus.