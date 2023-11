Stefan Waghubinger gastiert im „Haus am Stadtsee“

Der Kabarettist und Kleinkunstpreisträger 2021 Stefan Waghubinger kommt am Samstag, 2. Dezember, um 20 Uhr auf die Bühne im „Haus am Stadtsee“ in Bad Waldsee. „Ich sags jetzt nur zu Ihnen“ so nennt sich sein Programm und betreibt österreichisches Nörgeln mit Deutscher Gründlichkeit.

Der gebürtige Österreicher und studierte Theologe (Foto: Gero Gröschl) zeigt in seinem vierten Soloprogramm die ganze Bandbreite seines Könnens. Er erzählt Geschichten mit verblüffenden Wendungen, warmherzig und zynisch, dennoch erstaunlich geistreich und wunderbar komisch. Karten für die Veranstaltung gibt es an der Abendkasse, bei der Tourist Information ,Ravensburgerstraße 3 in Bad Waldsee, Telefon 07524/941324, unter www.kultur-am-see.de oder bei jeder reserviX Vorverkaufsstelle.