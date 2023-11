Steckenpferd selber basteln im Erwin Hymer Museum

Wie aus einem Besenstiel ein sympathischer tierischer Weggefährte wird, können Kinder ab fünf Jahren am ersten Adventssonntag, 3. Dezember , 15 Uhr, im Erwin Hymer Museum ausprobieren. Im Rahmen der Sonderausstellung „Mobile Kinderwelten - Was Kinder schon immer bewegt hat“ bietet der Kinder-Kreativworkshop laut Pressemitteilung individuelle Möglichkeiten aus einem Besenstiel, einem großen Wollsocken, etwas Füllmaterial, zwei kleinen Rädern und allerlei Dekorationsmaterialien das eigene Steckenpferdchen zu basteln.

Pferde sind seit jeher Traum vieler Kinder. Sie verkörperten zudem über einen langen Zeitraum hinweg Statussymbole für Wohlstand und gute Erziehung. In noblen Kreisen bereitete man mittels Spielzeug-Pferden die jüngsten Familienmitglieder auf ihre zukünftige gesellschaftliche Rolle vor. Ob als Offizier im Militärdienst oder herrschaftlicher Landeigner, eine gute Figur auf dem Pferd zu machen, wollte von klein auf gelernt sein. Wie zahlreiche Exponate der Sonderausstellung zeigen, spiegeln diese auch die soziale Stellung der Eltern wider. Aber auch in weniger gut situierten Kreisen waren Pferde, vor allem einfach gefertigte Stecken- oder Schaukelpferde, als Spielzeug zu finden. Bis heute hält die Faszination an. So zeigt der finnische Brauch „hobby horsing“, bei dem Kinder und Jugendliche mit ihrem Steckenpferd an Turnieren teilnehmen oder einen Parcours absolvieren können, dass der Reiz des Steckenpferdes in der modernen Welt nicht erloschen ist.

Alle, die sich den Traum vom eigenen Steckenpferdchen ermöglichen möchten, werden bis zum 1. Dezember um eine Anmeldung an der Museumskasse gebeten, da die Teilnehmerzahl am Workshop begrenzt ist. Telefon 07524797667600, Mail [email protected]. Ein großer Wollsocken in mindestens Größe 40 soll mitgebracht werden.