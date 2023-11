Auf der Bundesstraße 30 sind am Dienstagnachmittag zwischen Bad Waldsee und Enzisreute in Fahrtrichtung Ravensburg drei Fahrzeuge in einen Unfall verwickelt worden.

Eines der Fahrzeuge ist dabei gegen einen Verteilerkasten gefahren, heißt es auf Anfrage von Schwäbische.de aus der Pressestelle des Polizeipräsidiums. Betriebsmittel, also Motorenöl oder andere Flüssigkeiten aus einem der Fahrzeuge, befand sich auf der Fahrbahn.

Neben der Polizei, die mit der Unfallaufnahme beschäftigt war, ist auch der Rettungsdienst vor Ort gewesen. Laut Polizei zwei Personen vermutlich leicht verletzt.

Um kurz nach 17 Uhr war die Unfallstelle geräumt, der Verkehr konnte wieder fließen.